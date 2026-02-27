Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El mototaxi pasará las pericias de acorde a ley. Foto: Buenos Días Perú
El mototaxi pasará las pericias de acorde a ley. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Los ataques al transporte continúan. Esta vez, un joven mototaxista de nacionalidad venezolana, identificado como Ángel Parra Torres fue asesinado a balazos por sicarios en plena vía pública, en el jirón Mantaro con la avenida Venezuela, distrito de Breña.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.