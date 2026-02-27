Los ataques al transporte continúan. Esta vez, un joven mototaxista de nacionalidad venezolana, identificado como Ángel Parra Torres fue asesinado a balazos por sicarios en plena vía pública, en el jirón Mantaro con la avenida Venezuela, distrito de Breña.

Buenos Días Perú indicó que el chofer pertenece a la asociación “Los Caminos de Breña” y trabajaba con una moto que alquilaba.

Testigos indicaron que el falso pasajeros se subió en un paradero y apenas unos metros después, sacó el arma de fuego y le asestó varios disparos a Parra Torres, quien falleció en el acto.

Banda criminal los extorsiona

El matinal precisó que la empresa es víctima de extorsión por parte de una banda criminal denominada “Los de la Federación”, que incluso dejaron una misiva luego de cometer el crimen.

Sus colegas y personal administrativo afirmaron que no saldrán a trabajar hasta que las autoridades no tomen medidas más drásticas contra la delincuencia.

Cabe señalar que El 25% de la población del país reporta conocer o haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses del 2024 y 2025.

Estas cifras del Observatorio del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social (CHS) S.A., también revelan que parte de la extorsión se ha desplazado de Lima hacia el interior del país, y de la zona urbana hacia la rural .