A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP), dejó en claro que la camioneta utilizada por delincuentes el último domingo 30 de agosto, en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, no pertenece a la institución.

“El vehículo investigado no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú. Las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento han establecido que sus características físicas y registrales no corresponden a una camioneta oficial”, dice el escrito.

Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)

La PNP precisa que tras una serie de verificaciones se determinó que la placa policial del vehículo EPF-176 fue clonada y no corresponde a la camioneta captada en las imágenes del acto delictivo.

El patrullero original se encuentra en Puno, asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESDPC) San Gabán – Juliaca, “con sus elementos de identificación y registros correspondientes, el mismo que se encuentra en condición operativo desde el 28AGO2025”.

¿Quién es el dueño de la camioneta implicada?

Las pesquisas permitieron identificar la placa BNG-906, que, según los registros consultados, pertenece a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular y correspondería a la matrícula original del vehículo bajo investigación. Este hallazgo fue incorporado a las diligencias técnico-científicas.

“Hasta el momento, no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la PNP. Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables, así como determinar el origen de los bienes utilizados”, señala la fuerza del orden.

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Finalmente, la institución continuará informando conforme avancen las investigaciones, con la reserva necesaria para no afectar sus resultados. El uso fraudulento de una placa oficial forma parte de las diligencias en curso.