"Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables", señaala el comunicado de la PNP. Foto: América Noticias
"Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables", señaala el comunicado de la PNP. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP), dejó en claro que la camioneta utilizada por delincuentes el último domingo 30 de agosto, en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, no pertenece a la institución.

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