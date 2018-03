Asesino en serie de Huaral y un caso similar hace más de 10 años

La captura de Domingo Norabuena Espíndola, un hombre de 55 años conocido ahora como ‘El monstruo del garrote’, ha revivido la terrible historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña, el mayor asesino en serie de nuestro país a quien se le llamó ‘El apóstol de la muerte’. Coincidentemente ambos esparcieron el miedo en Huaral.



Era 28 de diciembre del 2006 cuando la policía capturó a Nakada Ludeña en el taller de mecánica donde trabajaba. Trató de escapar e hirió a un agente de un balazo, usando la pistola con la que asesinó a 25 personas en una carrera de sangre que inició en el 2004.

Admitió cada uno de sus crímenes, sin remordimiento. En su delirio, aseguró ser un enviado de Dios para limpiar este mundo. Sus palabras frías, cortantes, proféticas y seguras, valieron para recibir el lamentable apelativo de ‘apóstol de la muerte’.

- “Dios y mis padres me hablan” -

Según las declaraciones que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP), recibía mensajes de Dios que le hacían matar a las personas. Entre sus objetivos se encontraban drogadictos, alcohólicos y homosexuales.



“Limpio gente, son personas que no deberían estar acá”, dijo Nakada Ludeña a la prensa tras su detención. “Dios y mis padres me hablan. Me dicen que tengo que acabar con todas esa gente: fumones, borrachos, maricones, asaltantes, gente que no vale”, enfatizó.

Fue condenado a 35 años de prisión pero se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho. Se le diagnosticó esquizofrenia paranoide.

Vayron Nakada es el peruano que fue condenado a pena de muerte tras asesinar a seis personas en Japón.

- Una familia marcada -

El apellido Nakada Ludeña no volvería a provocar tanto miedo hasta el año 2015, pero en Japón. Vayron Jonathan Nakada Ludeña (32) llamó la atención en el mundo por los seis crímenes que cometió usando un cuchillo en la ciudad de Kumagaya. Por estos delitos recibió la pena muerte pero que aún no se ejecuta.

El hermano menor del ‘apóstol de la muerte’ vivía en Japón desde el 2003. Trabajaba como mecánico y electricista, sin despertar sospechas. Fue capturado tras matar a una madre de dos niñas, pero antes intentó escapar por la ventana de la casa de su víctima, se cortó las venas, hizo la señal de la cruz y se lanzó al vacío. Se le diagnosticó esquizofrenia grave.

- Garrote y mototaxi -

Varios años después, Huaral vuelve a ser escenario de un nuevo caso de asesinato en serie que en esta ocasión tiene a Domingo Norabuena Espíndola como protagonista. Fue capturado esta semana.

El hombre de 55 años que trabajaba como mototaxista confesó ser el autor de cinco crímenes de un total de 13 homicidios que se realizaron desde el 2015. Para cometer sus delitos utilizaba un garrote con los que golpeaba a sus víctimas en la cabeza hasta quitarles la vida.

Según la PNP que lo seguía desde enero de este año, Norabuena Espíndola recogía a sus víctimas de discotecas y bares, especialmente a los que se encontraban en estado de ebriedad. Esperaba que se durmieran y los golpeaba en la cabeza con un garrote. En muchos de los casos, robaba las pertenencias de sus víctimas. Luego abandonaba los cuerpos en acequias.

La investigación policial determinará si el asesino al que ahora se le conoce como 'el monstruo del garrote' tiene más víctimas en Huaral o en otras ciudades donde estuvo.