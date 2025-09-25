Capturan a alias 'El Monstruo' en Paraguay
Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien estaba prófugo de la justicia desde el 2022 acusado de los delitos de extorsión y sicariato, fue detenido la noche de miércoles 24 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay.
En el operativo participaron el área de inteligencia de la PNP, de Brasil y Paraguay. Moreno Hernández fue incluido en el Programa de Recompensas del Mininter el pasado 28 de diciembre del 2023.
La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a este prontuariado delincuente, de 32 años de edad, por liderar la banda criminal “Los Federales”.
El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, afirmó que la extradición de Erick Moreno Hernández será inminente tras su captura en Paraguay.
