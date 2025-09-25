'El Monstruo', sindicado como el autor principal de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas. Foto: GEC
Capturan a alias 'El Monstruo' en Paraguay
Capturan a alias 'El Monstruo' en Paraguay

    'El Monstruo', sindicado como el autor principal de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas. Foto: GEC

Redacción EC
Redacción EC

, quien estaba prófugo de la justicia desde el 2022 acusado de los delitos de y sicariato, fue detenido la noche de miércoles 24 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay.

En el operativo participaron el área de inteligencia de la PNP, de Brasil y Paraguay. Moreno Hernández fue incluido en el Programa de Recompensas del Mininter el pasado 28 de diciembre del 2023.

Carlos Salas Abusada
'El Monstruo' fue capturado en Paraguay, Foto: Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a este prontuariado delincuente, de 32 años de edad, por liderar la banda criminal “Los Federales”.

El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, afirmó que la extradición de será inminente tras su captura en Paraguay.

