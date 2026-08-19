Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos la madrugada de este miércoles 19 de agosto mientras circulaba con pasajeros por el distrito de San Luis en la cuadra 34 de la Av. Canadá, en otro ataques más de extorsionadores al transporte público.

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