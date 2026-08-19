Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos la madrugada de este miércoles 19 de agosto mientras circulaba con pasajeros por el distrito de San Luis en la cuadra 34 de la Av. Canadá, en otro ataques más de extorsionadores al transporte público.

Según las primeras investigaciones policiales, la unidad de transporte se dirigía desde Lima hacia la ciudad de Ica cuando fue interceptada por sujetos desconocidos. Los atacantes realizaron tres disparos contra el vehículo y posteriormente huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido, sin que mediara palabra alguna con hombres y mujeres que iban a bordo.

Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de ataques registrados contra empresas de transporte en Lima en los últimos meses y en plena realización de planes de seguridad implementados por la Policía Nacional para reforzar la seguridad en los buses de diferentes empresas.

Los proyectiles impactaron en zonas críticas de la unidad: dos de ellos alcanzaron las inmediaciones de la cabina del conductor, mientras que un tercer impacto se registró en el segundo nivel del bus. A pesar de la violencia del ataque, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales entre los ocupantes.

Tras los disparos, los pasajeros experimentaron momentos de pánico y preocupación hasta que llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes los escoltaron hacia la agencia de la empresa, ubicada en la avenida Javier Prado Este, en La Victoria, para que pudieran continuar su recorrido en otra unidad.

Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Desconocidos dispararon tres veces contra bus de Cruz del Sur en medio de la Av. Canadá. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En paralelo, efectivos de la PNP y peritos de Criminalística llegaron a la cuadra 34 de la Av. Canadá para cercar el área y recolectar evidencias balísticas que ayuden a identificar a los responsables. El bus siniestrado fue trasladado a la sede de la Depincri en San Borja para realizar las pericias correspondientes.

Extorsiones contra Cruz del Sur

Cabe recordar que el pasado 19 de julio se registró un atentado similar contra otro bus de la misma compañía en la Panamericana Norte. En aquella ocasión, una unidad que viajaba hacia Huaraz fue baleada en la jurisdicción de Puente Piedra, incidente que dejó al conductor herido por arma de fuego.

Las autoridades policiales investigan si este reciente ataque responde a una modalidad de extorsión, similar a casos previos donde delincuentes arrojaron mensajes con números telefónicos. Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso ocurrido en la avenida Canadá.