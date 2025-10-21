En San Martín de Porres (SMP), un bus de la empresa de transporte Translicsa fue baleado a manos de presuntos extorsionadores por tercera vez la madrugada de hoy, martes 21 de octubre. Este es un ataque más del crimen organizado contra el gremio que reclama mayor seguridad.

Según testigos, el vehículo que cubre la ruta La Victoria–SMP, fue interceptado por dos delincuentes que iban a bordo de una motocicleta lineal. También, se avistó un auto de color rojo. Se registraron al menos seis impactos de bala.

El chofer al notar el ataque emprendió la huida y se salvó de los disparos. Luego de algunos minutos llegó a la comisaría de Pro para solicitar ayuda y denunciar el delito.

Tercer ataque en 2025

Buenos Días Perú sostuvo que la empresa Translicsa ya había sido atacada en abril y septiembre, relacionada al cobro de cupos. En uno de los atentados, iban pasajeros dentro. Conductores de la misma ruta aseguran que pagan entre 10 y 20 soles diarios a extorsionadores para poder trabajar.

Son aproximadamente 30 unidades las que están paralizadas y no saldrán a trabajar.

La PNP continúa investigando el hecho. En tanto, choferes y cobradores sienten temor a seguir con sus labores ante los mensajes amenazadores que reciben.

Extorsiones en Lima

Un último informe de este Diario revela que, de 180 mil detenciones a setiembre de este año, menos del 2% es por extorsión, sicariato y banda criminal.

Además, cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), fuente oficial sobre personas detenidas y sentenciadas en el país, de enero a setiembre del 2025, se han registrado 186.487 detenciones en flagrancia a nivel nacional.