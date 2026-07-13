Luego que el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fuera baleado por un grupo de extorsionadores a boro de una motocicleta la mañana de ayer, domingo 12 de julio, en el distrito de Los Olivos, el vocero de la agrupación confirmó que la tres personas que resultaron heridas ahora se encuentran estables.

“Parte del personal ya se encuentra estable, se encuentra fuera de riesgo. Estamos en constante comunicación con ellos para su reincorporación de inmediata en sus labores”, dijo a Buenos Días Perú, Óscar Panta.

El representante precisó que no esperaban este ataque. “Nos dedicamos a trabajar, he sido animador y ahora estoy coordinando con el personal. Para nosotros es una gran sorpresa esto que ha suscitado. Le pido a Dios que proteja a todos nuestros hermanos musicales, a mis compañeros y a todas las orquestas para que podamos realizar nuestras labores”, agregó.

Extorsionados desde hace 7 meses

El matinal indicó que según investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), este agravio proviene de la banda criminal ‘Los Mexicanos’ que desde hace siete meses exigen el pago de 20 mil soles.

Envian mensaje a seguidores tras ataque

A través de sus redes sociales, Las Estrellas de la Cumbia compartieron un comunicado para expresar su rechazo a lo ocurrido y agradecer las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, señaló la agrupación en su mensaje.