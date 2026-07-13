El ataque es atribuido a la organización criminal 'Los Mexicanos'. Foto: GEC
El ataque es atribuido a la organización criminal 'Los Mexicanos'. Foto: GEC
Por Redacción EC

Luego que el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fuera baleado por un grupo de extorsionadores a boro de una motocicleta la mañana de ayer, domingo 12 de julio, en el distrito de Los Olivos, el vocero de la agrupación confirmó que la tres personas que resultaron heridas ahora se encuentran estables.

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