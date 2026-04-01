Una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones de la Panamericana Norte captó el ataque perpetrado por sicarios contra un bus de la empresa VIPUSA en Puente Piedra la mañana de este 1 de abril.

En la grabación se puede ver cómo un sujeto que llega a bordo de una moto lineal como pasajero se baja una vez que alcanzan al bus de placa ABK-753 a la altura del paradero conocido como Tres Regiones.

Transmisión en vivo de un atentado contra un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Ibusa C) en el km 33.5 de la Panamericana Norte. Dos sujetos en motocicleta dispararon por el lado de la puerta, matando a una mujer de unos 40 años. Heridos trasladados al hospital Carlos Lafranchi. Policía realiza peritajes, restringe tránsito y verifica identidades ante posible camuflaje de criminales. Zona comercial conmocionada por el hecho a las 8 a.m.

El sicario abre fuego en una ventana cerca a la puerta frontal de la unidad varias veces antes de retirarse a bordo de la moto en la que llegó, mientras que el bus atacado se estaciona a un lado de la carretera.

Bus VIPUSA atacado por sicarios en Puente Piedra. El saldo fue una pasajera fallecida y otros heridos. (Foto: Joseph Angeles / @photo.gec)

Bus VIPUSA atacado por sicarios en Puente Piedra. El saldo fue una pasajera fallecida y otros heridos. (Foto: Joseph Angeles / @photo.gec)

Producto del ataque, una pasajera que estaba sentada a la altura de la ventana falleció en el lugar, mientras que otros usuarios del vehículo sufrieron también heridas de bala. El chofer y la cobradora resultaron ilesos.

La policía llegó al lugar a los pocos minutos y desplegó un plan cerco para tratar de ubicar a los atacantes, mientras que la fiscalía y los peritos hicieron las diligencias en el lugar para recabar elementos como casquillos de bala.

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