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Sicario abriendo fuego contra pasajeros del bus VIPUSA en Puente Piedra. (TV Perú)
Sicario abriendo fuego contra pasajeros del bus VIPUSA en Puente Piedra. (TV Perú)
Por Redacción EC

Una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones de la Panamericana Norte captó el ataque perpetrado por sicarios contra un bus de la empresa VIPUSA en Puente Piedra la mañana de este 1 de abril.

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