Detonan explosivo en vivienda ubicada en Carabayllo en protesta por alquilar a venezolanos en la zona. Fotos:@photo.gec
Detonan explosivo en vivienda ubicada en Carabayllo en protesta por alquilar a venezolanos en la zona. Fotos:@photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

En una vivienda ubicada en la calle 3 de Octubre, en la urbanización Jardines de , delincuentes detonaron un artefacto explosivo y dejaron mensajes amenazantes en protesta contra quienes alquilen habitaciones a ciudadanos venezolanos.

El ataque que ocurrió en la madrugada destruyó parte de la puerta principal, afectó también ventanas, destrozó parte de la vereda y la tapa de la caja de gas. Se constató que al interior estaban cuatro menores de edad y un adulto mayor que no resultaron heridos.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Estoy en shock, no puedo asimilar todo esto. Yo no alquilo domicilios, aquí solo vive mi familia, mis hijos y yo”, declaró a Buenos Días Perú.

¿Qué dicen las cartas?

Al lugar llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona e iniciar con las investigaciones. Una de las cartas decía: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. A las empresas que dan trabajo a los venezolanos también les va a pasar lo mismo. Esto va para los que alquilan casa. Justicia popular”.

Y en otra dice: “No más venezolanos extorsionadores, matones. Dejen de alquilar casa a venezolanos. Justicia popular”.

Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, decía ser “dueño de Carabayllo”: “lo estoy manejando yo” | VIDEO


Luego de la explosión, la familia dueña del predio indicó a Buenos Días Perú que pensaron que se trataba de una extorsión pues tienen una fuente de soda en el mismo lugar.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC