En una vivienda ubicada en la calle 3 de Octubre, en la urbanización Jardines de Carabayllo, delincuentes detonaron un artefacto explosivo y dejaron mensajes amenazantes en protesta contra quienes alquilen habitaciones a ciudadanos venezolanos.

El ataque que ocurrió en la madrugada destruyó parte de la puerta principal, afectó también ventanas, destrozó parte de la vereda y la tapa de la caja de gas. Se constató que al interior estaban cuatro menores de edad y un adulto mayor que no resultaron heridos.

“Estoy en shock, no puedo asimilar todo esto. Yo no alquilo domicilios, aquí solo vive mi familia, mis hijos y yo”, declaró a Buenos Días Perú.

¿Qué dicen las cartas?

Al lugar llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona e iniciar con las investigaciones. Una de las cartas decía: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. A las empresas que dan trabajo a los venezolanos también les va a pasar lo mismo. Esto va para los que alquilan casa. Justicia popular”.

Y en otra dice: “No más venezolanos extorsionadores, matones. Dejen de alquilar casa a venezolanos. Justicia popular”.

Luego de la explosión, la familia dueña del predio indicó a Buenos Días Perú que pensaron que se trataba de una extorsión pues tienen una fuente de soda en el mismo lugar.