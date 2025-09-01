Un explosivo artesanal fue hallado frente a la sede de la Fiscalía de Huaycán, en Ate, generando alarma entre trabajadores del Ministerio Público, vecinos y comerciantes de la zona. El hallazgo se produjo en un paradero de la avenida José Carlos Mariátegui, donde la Policía activó de inmediato los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto habría sido colocado intencionalmente como una amenaza directa contra las autoridades judiciales. La hipótesis policial apunta a un posible mensaje extorsivo, en un contexto donde las denuncias de cobro de cupos se han multiplicado.

Los comerciantes afirman que en Huaycán casi ningún negocio. “No es seguro, porque hay extorsión y da miedo hasta salir” , mencionó una ambulante en diálogo con América Noticias.

La Policía investiga si el hecho responde a una nueva ola de amedrentamientos de bandas criminales. (Foto: Captura/América Noticias)

La violencia extorsiva no es nueva en la zona. Vecinos recordaron que hace dos años hasta un templo cristiano fue amenazado con el pago de cupo, lo que refuerza la sospecha de que el explosivo forma parte de un nuevo patrón de intimidación.

“Yo conversé hace dos o tres años y le dije ‘mira, no tengo plata. Ven, te podemos dar comida o alguna cosa, pero plata no hay” , dijo un miembro del temblo.

La Policía revisa las cámaras de seguridad de la avenida José Carlos Mariátegui para identificar al responsable. Además, especialistas analizan el material explosivo para determinar su procedencia y capacidad de daño.

Autoridades no descartan que se trate de un mensaje de extorsión contra la Fiscalía. (Foto: Captura/América Noticias)

Los pobladores de Huaycán exigen acciones inmediatas y mayor presencia policial, denunciando que las bandas criminales operan con total impunidad y ahora incluso apuntan contra instituciones públicas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.