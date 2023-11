Un mototaxista se convirtió en una nueva víctima de los extorsionadores. Y es que en el distrito de Ate, el ciudadano colombiano Jhoiner Quiñones Angulo, alias ‘Mostrito’, empujó a su víctima por un desnivel de al menos de tres metros de altura, debido a ello este último resultó con varias lesiones.

Según las imágenes difundidas, Quiñones Angulo estaba golpeando al joven mototaxista a puñetes, mientras este apenas se defendía. Al impactar contra el suelo, la víctima se golpeó con severidad la zona del coxis y la cadera, por lo que lanzó fuertes gritos de dolor.

Pese a las evidencias de las grabaciones, el extranjero negó haber agredido al lesionado y dijo que el cobro que estaba realizando era por una deuda de 20 soles.

“No lo empujé. Estábamos peleando y el pelado se resbaló porque peleamos en la orilla, él también me estaba dando puños. Él me debía a mí 20 soles que le había prestado y no me los quería pagar. (...) Yo solo vendo yogures”, dijo al ser interrogado sobre el porqué de su accionar.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP) se trata de un extorsionador de mototaxistas. “Les cobraba un cobro extorsivo de cinco soles para que puedan trabajar y él no los moleste. A quienes no querían acceder los agredía físicamente”, dijo

Los agentes policiales encontraron entre las pertenencias del colombiano dólares en efectivo, una cacerina y municiones.

¿Cómo denunciar si eres víctima de un delito?

La PNP cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas y los siete días de la semana. Los ciudadanos pueden hacer uso de este servicio marcando el 105. O también a través del número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.