Resumen

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La PNP señala que viene trabajando de manera decidida para garantizar que la ciudadanía cuente con una Policía eficaz. Foto: América Noticias referencial
La PNP señala que viene trabajando de manera decidida para garantizar que la ciudadanía cuente con una Policía eficaz. Foto: América Noticias referencial
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que junto al Ministerio Público (MP) intervino a nueve efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Vitarte; así como, el allanamiento de inmuebles vinculados a la investigación y de ambientes de la referida dependencia policial.

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