Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que junto al Ministerio Público (MP) intervino a nueve efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Vitarte; así como, el allanamiento de inmuebles vinculados a la investigación y de ambientes de la referida dependencia policial.
TE PUEDE INTERESAR
- Chorrillos invierte S/226 000 en la reconstrucción del acceso Tenderini para optimizar la salida de la Costa Verde
- Contraloría moviliza a 1200 auditores para fiscalizar el reparto de material electoral para la segunda vuelta
- Surco: demuelen más de 20 construcciones ilegales en zona protegida del cerro Centinela
- Ola de calor en la costa peruana: Senamhi activa alerta por temperaturas extremas de hasta 35 °C
- Universitaria de 18 años desaparece tras salir de clases y familia denuncia inacción policial
Seguir temas