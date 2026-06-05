A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que junto al Ministerio Público (MP) intervino a nueve efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Vitarte; así como, el allanamiento de inmuebles vinculados a la investigación y de ambientes de la referida dependencia policial.

La PNP precisó que este operativo se enmarca en las labores continuas que la Policía Nacional del Perú desarrolla para evitar, identificar y enfrentar posibles hechos de corrupción que comprometan la transparencia institucional y la confianza pública.

En ese sentido, la PNP reafirmó “su respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia que asiste a toda persona mientras no exista una decisión firme de la autoridad jurisdiccional competente”.

Además, la institución encargada de mantener la seguridad de la ciudadanía, puntualizó que “mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad, ética, disciplina y vocación de servicio”.

Asimismo, dejó en claro que “los hechos investigados no representan los valores ni el compromiso de los más de ciento cuarenta mil efectivos policiales que cumplen su labor con honor, sacrificio y respeto a la ley”.

Finalmente, la Policía Nacional reafirma su determinación de seguir actuando con firmeza para asegurar a la ciudadanía una entidad eficiente en la lucha contra la criminalidad, intransigente ante la corrupción y comprometida con los principios democráticos y el Estado de Derecho.

En esa línea, continuarán brindando información oportuna sobre el avance de las investigaciones, respetando los límites que establecen la ley y las autoridades competentes.