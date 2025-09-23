El Ministerio del Interior confirmó este martes que la niña de 11 años, desaparecida desde el último domingo, fue encontrada con vida en la comisaría de Santa Clara, en Ate Vitarte. La menor había salido de su vivienda tras coordinar un encuentro con un hombre de 39 años, identificado como Jhonathan Félix Laynes Moncada, con quien mantenía comunicación a través de un videojuego en línea.

De acuerdo con el Mininter, la menor se encuentra bajo resguardo policial y será sometida a los protocolos correspondientes del médico legista, mientras se continúan las investigaciones. Sus familiares ya se encuentran en la dependencia policial para reencontrarse con ella.

“Vamos a iniciar el protocolo del médico legista (para la menor) y en el transcurso de las horas daremos mayores detalles”, declaró Rosalinda Sánchez, tía de la víctima.

Investigan a hombre de 39 años que la citó a menor de edad. (Foto: Composición)

Laynes Moncada permanece detenido en la comisaría y será investigado por las circunstancias en que se llevó a la menor. Según la familia, el domingo la madre encontró el celular de su hija y halló mensajes comprometedores con el hombre, además de videos de cámaras de seguridad donde ambos aparecen saliendo juntos de un parque cercano.

El caso ha generado gran preocupación entre los vecinos de Ate, que piden mayor control y campañas de prevención sobre los riesgos del contacto de menores con desconocidos a través de internet y los videojuegos en línea.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si un integrante de tu familia o alguien a quien conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. Sigue estos pasos:

Acércate a la dependencia policial más cercana, puede ser una comisaría o una Depincri. Si estas en Lima, también puedes hacerlo en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP , con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

, con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital. Brinda toda la información que te solicite la Policía, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó. Y si tienen alguna información, comunícalo al policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, comunícalo a la Policía para cerrar el caso.