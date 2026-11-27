Cinco personas fueron detenidas durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un taller mecánico ubicado en la avenida Los Quechuas, en el distrito de Ate. Durante la intervención, los agentes encontraron una camioneta Audi Q5 reportada como robada y otros vehículos siniestrados, que son materia de investigación por una presunta modalidad de clonación de automóviles.

Según Exitosa, el operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), quienes ingresaron al establecimiento tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de vehículos de alta gama presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Policía investiga presunta clonación de vehículos tras operativo en taller mecánico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Los intervenidos fueron señalados como presuntos integrantes de la banda denominada “Los Cirujanos de Alta Gama”. Al ingresar al inmueble, los policías encontraron a los sujetos mientras desarmaban varios vehículos. Posteriormente, fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

Entre las unidades halladas figura una camioneta Audi Q5 de placa F2K-444, valorizada en aproximadamente S/150 mil. El vehículo registraba una denuncia por robo agravado presentada el 25 de noviembre.

Hallan camioneta Audi valorizada en S/150 mil durante operativo policial en taller de Ate. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

El general PNP Humberto Alvarado informó que en el taller también encontraron otros dos vehículos siniestrados. Uno de ellos era una camioneta Audi Q5 de color plomo que permanecía en el establecimiento desde hacía más de dos semanas.

Investigación por presunta clonación de vehículos

La Policía investiga si los vehículos siniestrados eran utilizados para facilitar la clonación de automóviles robados. Esta modalidad consistiría en emplear placas u otros elementos de identificación de unidades legales para dar apariencia regular a los vehículos sustraídos y permitir su circulación por Lima y otras carreteras del país.

Como parte de las diligencias, los agentes de la Diprove realizan la verificación de los antecedentes de los cinco detenidos y buscan identificar al propietario del inmueble. Asimismo, continúan inspeccionando el taller para revisar las unidades encontradas y recoger información sobre el presunto funcionamiento de la organización.