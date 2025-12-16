Un trágico accidente de tránsito se registró en la cuadra 86 de la avenida prolongación Javier Prado, en el distrito de Ate Vitarte, donde un vehículo atropelló a Erick YeamPiere Muñoz Quispe, de 21 años, quien acababa de salir de trabajar de un centro comercial. El joven se dirigía a un intercambio de regalos, pero nunca llegó a su destino.
De acuerdo con el testimonio de su tío, el conductor que provocó el atropello huyó del lugar inmediatamente después del impacto, dejando a la víctima gravemente herida en la vía. Amigos de Erick que acudieron al lugar lo identificaron como estudiante de Administración de Empresas y señalaron que era un joven trabajador, con proyectos y expectativas de futuro.
Tras el accidente, el cuerpo de Muñoz Quispe fue trasladado a la morgue de Lima para la necropsia correspondiente. Sus padres, quienes viajaron desde Ayacucho hasta la capital tras conocer la noticia, se encuentran acompañando a los familiares en medio del profundo dolor causado por la pérdida.
La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropello y dar con el conductor responsable. En ese contexto, las cámaras de seguridad instaladas en la zona del accidente serán determinantes para reconstruir lo ocurrido e identificar al vehículo involucrado.
Los familiares, especialmente sus tíos, exigieron justicia y pidieron a las autoridades acelerar las diligencias. Indicaron que Erick era un joven dedicado al trabajo y al estudio, cuya muerte ha dejado un vacío irreparable entre sus seres queridos y amigos. Las investigaciones continúan y se esperan nuevos avances en las próximas horas.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
