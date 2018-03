Ate: joven murió en el traslado a un centro de rehabilitación

Un joven con problemas de adicción a las drogas murió en circunstancias aún no determinadas cuando era trasladado a un centro de rehabilitación de Ate.



Los familiares de Wilmer Paolo Silva Rivas contaron que decidieron internarlo en el local llamado Luz en tu vida debido a sus actos de violencia. A las 6 a.m. del último miércoles, el joven fue sacado de su casa, ubicada en la avenida Óscar R. Benavides (Ex Colonial), en el Cercado de Lima, por cuatro sujetos de dicho centro terapéutico.

De acuerdo a esa versión, después de 40 minutos, el personal del centro de rehabilitación llamó a los padres de Silva Rivas para informarle que su hijo estaba herido e internado en el hospital de Ate. Sin embargo, los progenitores lo encontraron muerto.

Indicaron que el cuerpo presentaba heridas en los labios, así como huellas de golpes en la cara, pecho y espalda, por lo que sospechan que habría fallecido a consecuencia de una golpiza.

Los deudos no pueden interponer la denuncia en la comisaría de Vitarte debido a que no cuentan con el certificado de necropsia, ya que los médicos de la Morgue Central de Lima están en huelga. Los encargados del centro de rehabilitación no quisieron dar explicaciones de lo ocurrido.