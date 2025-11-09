Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del domingo en el distrito de Ate. El crimen ocurrió en la calle Nuevo Amanecer, cerca de la huaca de Puruchuco, donde agentes policiales hallaron catorce casquillos de bala alrededor del cuerpo de la víctima, identificada como Jaime Quispe Castañeda, de 33 años.
De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el ataque fue ejecutado por sujetos que llegaron en dos motocicletas, una lineal y otra de color roja. Los atacantes dispararon repetidas veces contra el mototaxista y luego huyeron rápidamente del lugar. Uno de los proyectiles impactó incluso en la puerta metálica de una vivienda cercana, lo que evidencia la violencia con la que actuaron los sicarios.
La madre de la víctima llegó al lugar y, entre lágrimas, aseguró que su hijo era una persona tranquila y trabajadora. También descartó que su hijo haya sido víctima de extorsión o cobro de cupos.
Vecinos de la calle Nuevo Amanecer denunciaron que los patrullajes policiales son escasos y que la zona carece de presencia permanente del serenazgo.
Agentes de criminalística cercaron la escena y recolectaron 14 casquillos de bala, así como evidencia que será analizada por peritos balísticos. La Policía revisa cámaras de seguridad cercanas que habrían captado la llegada y huida de los atacantes. Estas imágenes serán fundamentales para identificar a los responsables del crimen.
La Policía Nacional y el Ministerio Público ya se encuentran a cargo de las investigaciones. Mientras tanto, la madre del mototaxista exige justicia y la captura inmediata de los asesinos de su único hijo.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
