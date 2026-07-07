Padres de familia denunciaron un presunto caso de tocamientos indebidos contra un estudiante de un colegio Innova Schools y acusaron a la directora y a la psicóloga del plantel de no haber adoptado medidas pese a conocer los hechos. Los familiares también exigieron la intervención de las autoridades y el retiro del equipo directivo de la institución.

Una madre de familia, que solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que su hijo fue víctima de una agresión sexual dentro del centro educativo. Según declaró, la directora y la psicóloga conocían lo ocurrido, pero no actuaron para proteger al menor.

Denuncian presunta inacción de autoridades de colegio Innova Schools ante caso de agresión a estudiante. (Foto: Captura de YT/BDP)

“Quiero denunciar a la señora directora y psicóloga porque ya sabían de esto y no han hecho nada. Hubo una reunión con ellas y no hicieron nada, todas fueron promesas” , manifestó la madre en diálogo con BDP. Asimismo, indicó que la Policía acudió al colegio recién después de ocurrido el hecho, registrado, según dijo, la semana pasada.

La denunciante señaló que su hijo identificó a cuatro alumnos, de entre 11 y 12 años y estudiantes de sexto grado de primaria, como presuntos responsables de la agresión. También sostuvo que la directora no le ha proporcionado información sobre los menores involucrados.

La madre exigió la salida de la directora, la psicóloga y del equipo directivo del colegio, al considerar que no existen garantías para la seguridad de su hijo. “Que saquen a la señora directora, a la psicóloga y a todo el plantel directivo y para mi menor protección, porque no voy a exponer a mi hijo a traerlo al colegio” , expresó.

Además, afirmó que hasta el momento no ha recibido respaldo de las autoridades competentes y relató que su hijo presenta secuelas emocionales tras lo ocurrido. “Le han malogrado la vida a mi hijo, le han truncado su niñez, ahora mi hijo anda traumado, tiene pesadillas. ¿Quién le va a remediar este daño que le han hecho?” , declaró.

Por su parte, otra madre de familia indicó que la institución educativa registra denuncias ante la UGEL, entre ellas dos por presunta violencia psicológica y una por presunta violencia sexual. También aseguró que no había presencia de efectivos de la Policía Nacional, representantes de la UGEL ni del Ministerio de la Mujer en el colegio.

Según explicó, los presuntos agresores permanecían asistiendo a clases. Añadió que el 23 de junio se presentó una primera denuncia alertando sobre la situación y que el 2 de julio se interpuso una nueva denuncia, sin que, según afirmó, se adoptaran medidas por parte de las autoridades.