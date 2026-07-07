Familiares exigen retiro de directora tras denunciar presunta agresión sexual a menor en colegio. (Foto: Captura de YT/BDP)
Familiares exigen retiro de directora tras denunciar presunta agresión sexual a menor en colegio. (Foto: Captura de YT/BDP)
Por Redacción EC

Padres de familia denunciaron un presunto caso de tocamientos indebidos contra un estudiante de un colegio Innova Schools y acusaron a la directora y a la psicóloga del plantel de no haber adoptado medidas pese a conocer los hechos. Los familiares también exigieron la intervención de las autoridades y el retiro del equipo directivo de la institución.

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