Una madre de familia y sus dos hijos fueron asesinados a balazos en el interior de su vivienda, ubicada en la zona Z del cerro La Libertad, en Huaycán, distrito de Ate Vitarte. Este brutal ataque ocurrió frente a dos menores de 6 y 9 años.

Los testigos indicaron que sujetos desconocidos ingresaron en horas de la madrugada al inmueble para disparar a quema ropa contra Sulma Soraida Rodríguez Rivera (50) y sus hijos de 18 y 24 años.

El esposo de la Rodríguez señaló que sus familiares se encontraban acompañados de sus nietas, quienes presenciaron lo ocurrido. Asimismo, aseguró que no sospechan de nadie debido a que no recibieron amenazas previo al ataque.

“Yo no estaba aquí, estaba en Chincha, me llamaron a las 3:40 a.m. por eso vine. La vecina los vio cuando los dos sujetos se estaban yendo. Estaban 5 personas, mi hija, mi señora, mi hijo y mis dos menores hijos y mi nieta, las dos no más se salvaron”, dijo la pareja de la víctima.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística de la Dirincri para realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, los familiares cuestionaron que las autoridades acudan al lugar varias horas después del crimen.

