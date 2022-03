Sujetos ingresaron a una vivienda multifamiliar para robar dinero, objetos de valor y hasta una mascota, en Ate Vitarte. Un joven, que es uno de los agraviados, pidió a los ladrones que le devuelvan a su perro Derek, un cachorro de tan solo dos meses.

Los hampones aprovecharon la ausencia de los ocupantes de las tres familias que viven en la casa situada en la calle Calcuchimac. Ellos se llevaron artefactos y dinero ahorrado en efectivo, indicó América Noticias.

“Cuando entré me percaté del televisor [que no estaba] y llamé a mi perrito porque cuando llego empiezo a acariciarlo, y no lo vi y era obvio que se lo habían llevado. Pediría por favor a las personas que lo tengan que me contacten y traten de devolvérmelo porque es en realidad lo que más me interesa de todo lo robado”, dijo Jesús Sifuentes.

Otro de los agraviados también contó lo que los ladrones se llevaron. “Me robaron el televisor y la plata de mi hermana que estaba en el cajón. Eran S/5.000. Cuando veo acá, entre a mi cuarto y estaba sin candado y la chapa rota”, relató.





Una tercera víctima del robo informó que los delincuentes se robaron su televisor, un PlayStation y S/500 que estaba en una billetera.

LEE MÁS | Ate Vitarte: dueño de ferretería es internado en UCI tras recibir disparo por resistirse al robo de cadena de oro

Las víctimas de robo sospechan de otro inquilino de la vivienda multifamiliar, debido a que constataron que no se forzó la puerta principal del inmueble. Esta información fue corroborada por agentes de la Policía Nacional que llegó hasta la propiedad.

Los miembros policiales intervinieron a uno de los inquilinos que fue trasladado hasta la comisaría de Salamanca como parte de las investigaciones.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR