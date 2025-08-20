Un feroz tiroteo dejó dos personas muertas en la provincia de Huaura, lo que ha generado indignación y temor en la población local. Entre las víctimas se encuentra Jhonatan Benjamín Huerta Castillo, de 26 años, y un niño de tan solo 8 años alcanzado por una bala perdida.

El hecho ocurrió en la jurisdicción de Santa Rosa – Sayán, cuando Huerta se hallaba en una brostería frente al complejo policial de La Villa y fue rodeado por varios sujetos armados. Los sicarios dispararon en repetidas ocasiones, dejando la escena cubierta con más de 27 casquillos de bala.

El niño había llegado al lugar minutos antes y, en medio del ataque, fue alcanzado por dos proyectiles, a la altura del cuello.

Aún con vida, el menor trasladado por personal de Seguridad Ciudadana al Hospital Regional de Huacho pero falleció en el camino.

Las primeras investigaciones revelan que Huerta Castillo habría sido el blanco del ataque, presuntamente vinculado a un ajuste de cuentas o venganza entre bandas criminales, pues pertenecería a la organización ‘Los Zetas de Sayán’.

Jonathan Huerta fue el objetivo del ataque armado.

Los atacantes se hallan prófugos luego de emprender una veloz huida, por lo que se intensificaron los patrullajes en la zona, mientras que la División de Criminalística continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

El doble crimen ocurrió a escasos metros de una comisaría, hecho que ha provocado duras críticas de los vecinos, quienes denuncian la falta de presencia policial oportuna frente al incremento de la violencia en la provincia, que ya registra 14 casos de sicariato en lo que va del año.

