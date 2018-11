Balacera en Barranco: delincuentes roban US$ 5 mil a mujer en Av. Grau

Esta tarde, una banda de delincuentes robó 5 mil dólares a una mujer que acudía a una casa de cambio ubicada en Av. Grau 424 en Barranco.



Según el parte policial al que pudo acceder El Comercio, el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:45 de la tarde, cuando los hampones, a bordo de una moto, interceptaron a la agraviada, de 31 años, quien había acudido a cambiar dinero de su empresa.

No obstante, los ladrones no contaban con la presencia de la policía, quienes intentaron evitar el robo utilizando sus armas fuego. Hasta el momento no se han registrado víctimas que lamentar, ni se ha podido capturar a alguno de los autores del hecho.

Hubo varios disparos de parte de la policía en el intento de atrapar a los sujetos.

En la fachada de la casa de cambio en Barranco hay impactos de bala. El robo a mano armada fue realizado por un hombre que llevaba puesto un casco negro, quien se subió a una moto lineal una vez que logró arrebatarle los 5 mil soles a la mujer. Los delincuentes huyeron en dirección al norte.

La víctima se encuentra en la comisaria de Barranco dando sus declaraciones. Vecinos de la zona se quejan de que esta sería la tercera vez que sucede un hecho similar. Además, agregan que la zona, donde hay varias casas de cambio, cambistas y bancos, no cuenta con vigilancia.