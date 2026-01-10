Balacera en Barranco: el paso a paso del ataque armado contra extranjeros y los pormenores ocultos hasta ahora

Una repentina ráfaga de disparos provocó que los pasajeros de un bus del Metropolitano que arribaba a la Estación Balta se tiraran al suelo y varios transeúntes salieran huyendo en busca de refugio. Fueron segundos de pánico los vividos el último jueves, luego de que sujetos en una motocicleta acribillaran a dos personas que iban a bordo de un auto por la avenida República de Panamá, cerca al cruce con la avenida El Sol, en Barranco. El ataque armado dejó a las dos víctimas heridas de gravedad.

Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. Se conoció que las dos personas heridas se desplazaban como piloto y copiloto del auto atacado (negro y de placa BMX-542), y que junto con una tercera ocupante, que resultó ilesa, son de nacionalidad venezolana.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cámaras captaron el ataque

A través de una cámara de seguridad ubicada en la zona, se pudo obtener imágenes del preciso momento del atentado. Se logra observar a los dos sicarios desplazarse en una motocicleta y llegar hasta la altura del automóvil donde estaban las víctimas, aprovechando que este se encontraba detenido porque la luz del semáforo estaba en rojo.

Mientras uno de los sujetos se mantiene al volante, el otro apunta hacia el auto y ejecuta una ráfaga de disparos. Acto seguido, escapa junto con su cómplice hacia rumbo desconocido. Asimismo, se puede notar cómo el pánico se apodera de transeúntes y conductores, quienes no atinaban a reaccionar.

Atentado dejó a dos personas extranjeras heridas de gravedad. Hecho ocurrió en la avenida República de Panamá, cerca a la estación Balta del Metropolitano.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llegó al lugar del ataque y pudo corroborar los nombres de los heridos: Ramón Briceño Briceño y Antonio Serpa Vásquez.

El alto mando reveló que la mujer que resultó ilesa, y que iba también en el vehículo atacado, fue trasladada a la Comisaría de Barranco para ser interrogada, como parte de las investigaciones.

“De una motocicleta dispararon contra este vehículo. Han quedado dos personas heridas, son de nacionalidad venezolana. Asimismo, en la parte posterior del vehículo, iba una fémina, que ha quedado ilesa. Ella está detenida en la comisaría, se le ha trasladado para fines de investigación e identificación plena”, añadió.

Los peritos de criminalística, quienes acudieron al lugar de los hechos, acordonaron la escena para las acciones respectivas. Se supo que hallaron más de 20 casquillos de bala desperdigados por el suelo.

¿Cuál fue el móvil?

Producto de la balacera, uno de los heridos quedó tendido sobre la pista, mientras que el otro permaneció en uno de los asientos del automóvil, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde vienen recibiendo atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota, su estado de salud era reservado.

En tanto, el vehículo siniestrado, que presenta más de 20 impactos de bala tanto en las lunas como en el resto de la carrocería, se encuentra ya en la comisaría de Barranco.

Según versiones preliminares recogidas por las autoridades, no se descarta que el ataque guarde relación con actividades nocturnas en la zona, donde funcionan discotecas y locales de diversión que suelen congregar a un gran número de personas durante las noches.

Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en evaluación y aun no ha sido confirmada. La Policía Nacional maneja varias líneas de investigación, entre ellas un posible ajuste de cuentas o un ataque dirigido, debido a la cantidad de disparos efectuados.

Alarma entre vecinos y usuarios

Vecinos de Barranco manifestaron su malestar e inquietud por lo ocurrido el último jueves, así como la inseguridad que se vive día a día en las calles de Lima. Ellos aseguraron, por ejemplo, que no es habitual registrar hechos de esta magnitud en el distrito. “Aquí no se ven cosas así, mucho menos cerca del Metropolitano”, comentó una vecina.

Ataque ocurrió cerca de Estación Balta del Metorpolitano. Foto: Andina.

Por su parte, un residente de Barranco mencionó que los hechos de violencia cada vez vienen ocurriendo en mayor cantidad. Sostuvo que es necesario medidas más efectivas porque considera que las actuales no vienen dando resultado. “La seguridad está desbocada, parece que el gobierno no está tomando buenas medidas. Esto se está desbordando. El ejecutivo debe tomar acciones correctivas”

En tanto, usuarios del Metropolitano también expresaron su alarma, ya que el ataque ocurrió a pocos metros de la estación Balta. Algunos pasajeros narraron que el servicio se vio afectado por un momento debido al despliegue policial y al cierre parcial de la vía, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.