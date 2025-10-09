Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO | Últimas noticias y reacciones tras ataque armado durante show en Chorrillos
Según detalla RPP, el general Monroy también informó que resultaron heridos el baterista y el sonidista de la formación norteña.
El mando policial indicó que entre los heridos se encuentran los hermanos Quiroga Querevalú, con una herida de bala en el muslo, y en el caso de Luis Quiroga Querevalú, tres impactos de proyectil de arma de fuego.
Cuatro personas heridas tras ataque a balazos en concierto de Agua Marina
El general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que cuatro personas quedaron heridas tras el ataque armado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.
"¡Basta ya! Como artistas, trabajadores y como peruanos, estamos hartos. La delincuencia opera impunemente en todo el Perú. Ya sea en el rubro del transporte, en el comercio o en la música, la violencia nos persigue. Exigimos al Gobierno Central que deje la indiferencia. La inacción no puede ser la respuesta".
Orquesta Zaperoko tras atentado contra Agua Marina: ¡Basta ya, el peruano vive bajo amenaza!
A través de sus redes sociales, la orquesta Zaperoko expresó su indignación por el atentado que sufrió la agrupación de cumbia Agua Marina durante el concierto que ofreció la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. La popular orquesta, conocida como la 'resistencia salsera del Callao', se había presentado momentos antes del ataque en el mismo escenario donde resultaron heridos al menos 3 integrantes de la formación norteña.
" Desde lo más profundo de mi alma, envío mi fuerza, oración y solidaridad a mis hermanos de Agua Marina. Le pido al Señor Dios que todos los integrantes se encuentren bien y que puedan recuperarse pronto. ¡Basta de tanta violencia!", expresó Dina en su cuenta de Facebook.
Dina Paucar se pronuncia tras ataque contra Agua Marina
A través de sus redes sociales, la cantante Dina Paucar escribió lo siguiente tras perpetrarse un ataque armado contra los integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.
El preciso instante del ataque a disparos contra los integrantes del grupo Agua Marina | Video: @noticiAmerica
#ÚltimoMinuto— América Noticias (@noticiAmerica) October 9, 2025
Balacera en concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. Testigos reportan ráfagas de disparos dirigidas al escenario.
pic.twitter.com/WzZFeop1EE
Hasta el momento, la agrupación Agua Marina no se ha pronunciado. En relación con los hechos, la Policía Nacional del Perú (PNP) afirmó haber activado el Plan Cerco con el objetivo de “garantizar la seguridad y atrapar a los responsables.”
De acuerdo con información proporcionada por RPP Noticias, dos heridos fueron conducidos al hospital Guillermo Almenara, de Essalud. La otra persona afectada fue trasladada a una clínica cercana al lugar del concierto.
El noticiero informó, con base en datos de la Policía, que el atentado dejó a tres integrantes del grupo heridos. Un testigo presencial precisó que, al parecer, el baterista del grupo fue impactado.
Aunque la información es preliminar, América Noticias reportó que el ataque fue obra de un hombre en motocicleta que efectuó múltiples disparos a quemarropa desde la vía pública, específicamente detrás de la tarima.
Según reportes y videos en redes sociales, un sujeto, cuya identidad se desconoce, habría arremetido contra los músicos, quienes cantaban en el escenario, disparando con una metralleta cerca de las 10:20 p. m.
Este miércoles, 8 de octubre, tres músicos del grupo de cumbia Agua Marina fueron víctimas de un feroz atentado armado durante un concierto que realizaban en el Circuito Militar de Chorrillos.
