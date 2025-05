Fueron minutos de terror los que vivieron alrededor de las 9:30 p.m. del último miércoles, cuando un equipo de la División de Investigación de Robos (Divinrob) de la Dirincri, liderado por el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, y efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), descendieron de los vehículos que los transportaban para cercar el paso a una banda de criminales que intentaba huir, chocando carros para evitar su captura.

Fuentes policiales narraron a este Diario que se trataba de una acción de inteligencia. La policía venía siguiendo a estos delincuentes desde la avenida Las Américas en La Victoria, y en la Vía Expresa se vieron acorralados. Esta banda días atrás habían asaltado a una familia en la avenida Paseo de la República y también estaban involucrados en el asesinato del suboficial Ángel Belleza, ocurrido el pasado 12 de abril en Miraflores. Con toda esta información, las autoridades estaban listas para cercarlos y evitar que siguieran delinquiendo.

Los policías se desplazaron por la pista, caminando con paso firme entre los vehículos, con las armas en mano, ante la mirada atónita de cientos de personas que permanecían sentadas en el interior de sus unidades. Los criminales, al verse totalmente encajonados, no dudaron en desenfundar sus armas. Cuando la SUAT estuvo a escasos metros, los hampones decidieron que la única salida sería un sangriento enfrentamiento.

Abrieron fuego. Bala tras bala. No les importó nada. Los policías respondieron al ataque, avanzando en filas, uno detrás de otro. Al frente de todos iba el coronel PNP Montúfar, acompañado por los integrantes de la Divinrob. La SUAT respondió con precisión. La camioneta terminó destrozada, producto de los impactos de bala y los choques.

La orden para los criminales era que descendieran del vehículo; a las personas cercanas, que se tiraran al suelo. Algunas decidieron permanecer dentro de sus autos; otras salieron con los brazos en alto y se lanzaron sobre la pista. Un grupo más reducido se arriesgó a registrar en video las imágenes que ahora circulan en redes sociales.

Los policías dispararon únicamente contra la camioneta de los criminales, por lo que hasta el momento se desconoce si algún otro vehículo o persona resultó afectada por la ráfaga de disparos. Lo que sí es seguro es que las balas alcanzaron tanto a los delincuentes como a algunos efectivos policiales.

La adrenalina era alta. Hacía muchos años que no se registraba un enfrentamiento armado de esa magnitud en la Vía Expresa. El jefe de la Divinrob, al notar que los disparos habían cesado, se acercó al vehículo siniestrado, pero rápidamente fue retirado por los efectivos de la SUAT, al percatarse de que los criminales aún estaban con vida y portaban sus armas de fuego.

“¡Abre! ¡Baja! ¡Sal de ahí!”, gritaban los policías. Los delincuentes, aunque heridos, no acataron las órdenes. No descendieron. Los agentes tuvieron que rodear el auto con precaución, abrir las puertas y bajarlos para colocarlos boca abajo. Una vez en el suelo, totalmente reducidos, los criminales gritaban de dolor. “No puedo respirar”, decía uno. El coronel PNP Juan Carlos Montúfar aún no lo sabía, pero había sido herido en la pierna izquierda: una bala le atravesó la piel cerca del peroné. Otros dos policías también fueron impactados por proyectiles, pero todos quedaron fuera de peligro.

Hasta el lugar llegó el general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, quien declaró ante la prensa que los delincuentes detenidos contaban con un amplio historial delictivo. “Estos criminales tienen un rosario de antecedentes por robos de vehículos, secuestros, asaltos y homicidios. Son los mismos que asesinaron al suboficial Ángel Belleza cuando cumplía un servicio de seguridad durante su día de franco”, denunció Arriola.

Desde su punto de vista, la operación policial fue “fina y precisa”, ya que todos los impactos de bala fueron dirigidos hacia el vehículo de los hampones, sin afectar a los civiles. Asimismo, indicó que se dispuso la asistencia médica inmediata para todos los heridos, tanto policías como intervenidos. En la pista se contabilizaron hasta 50 casquillos de bala.

Los delincuentes que se enfrentaron a la policía fueron identificados como Giancarlo Huamaní Cornejo, alias ‘Cuarto de Pollo’; Alexander Jesús Alvarado Zevallos, alias ‘Moñongo’; y Eduardo Kelvin Quiñones del Piélago, alias ‘Kevin’, integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Centro‘, quienes operaban principalmente en los distritos de San Luis, Lince, Miraflores, Surco y Jesús María, donde asaltaban con un auto de alta gama al que le cambiaban la placa para evitar ser capturados.

El trío criminal fue trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde horas después se confirmó el fallecimiento de ‘Cuarto de Pollo’ y ‘Moñongo’, mientras que ‘Kevin’ fue dado de alta y trasladado a la sede de la Dirincri. El general Arriola informó que será procesado por los delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas y tentativa de homicidio.

En tanto, los policías heridos fueron atendidos en el Hospital Luis N. Sáenz, hasta donde llegó el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien descartó que los efectivos se encuentren en peligro, por lo que se espera su pronta recuperación. Los otros dos policías heridos fueron identificados como el suboficial superior Poma Moscoso y el suboficial de segunda Lévano Barrantes.

En la escena, que provocó el cierre temporal de la Vía Expresa, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, primer despacho, dispuso diligencias urgentes e inaplazables. El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón se desplazó junto a especialistas en criminalística para realizar pericias balísticas, levantamiento de huellas, recojo de casquillos de proyectiles y otras acciones pertinentes.

“También dispuso que un equipo de fiscales se dirija al Hospital Central de la Policía Nacional para verificar el estado de salud de los policías. Además, señaló que se realizará la inspección técnico-policial en la zona donde ocurrieron los hechos, entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos”, informó el Ministerio Público.

Mientras la fiscalía realizaba sus diligencias, una de las víctimas de esta banda -quien días atrás evitó que le roben su vehículo- llegó hasta la Vía Expresa para reconocer a los criminales y la camioneta de alta gama que usaban para cometer sus atracos bajo la modalidad del raqueteo. El hombre relató que lo interceptaron y le robaron todas sus pertenencias.

“Estos facinerosos nos adelantaron, bajaron dos sujetos con armas de fuego y me apuntaron. Tenían guantes quirúrgicos, nos robaron todo lo que teníamos: celulares, billeteras y hasta la llave. Se fueron a bordo de la misma camioneta que está en escena”, declaró a los medios Juan Villanueva.

Durante el transcurso del día se espera obtener nuevas actualizaciones del caso y más detalles sobre la banda criminal, que finalmente fue desarticulada la noche anterior. Por el momento, los efectivos policiales continúan internados, mientras que el delincuente dado de alta permanece detenido en la sede central de la Dirincri.