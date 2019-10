La Embajada de la República de Corea precisó que el autor de la balacera desatada en un departamento de la urbanización La Aurora, en el distrito de Miraflores, así como los otros involucrados, no son de nacionalidad coreana, tal como se informó en un comienzo.

Mediante un comunicado, a través de su cuenta de Facebook, la embajada indicó que la nacionalidad de los implicados se pudo corroborar con la Dirección de Investigación Criminal (Depincri ) de la Policía Nacional del Perú. Como se recuerda, los involucrados fueron trasladados hasta la Depincri de Miraflores tras el hecho.

“[…] Sobre la balacera provocada por un extranjero durante la madrugada en una vivienda de la Urbanización Aurora, Miraflores, ha podido corroborar con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en la comisaría de Miraflores que la persona implicada en tal hecho y los otros involucrados no son ciudadanos coreanos”, se puede leer en el documento.

-Caso-

Agentes de la Policía Nacional detuvieron esta madrugada a un ciudadano extranjero que realizó disparos con una escopeta de retrocarga dentro de una vivienda ubicada en la urbanización La Aurora, en Miraflores.

Según la información preliminar policial, los hechos ocurrieron al promediar las 2 a.m., en el cruce de las calles Las Fresas y Las Moras, hasta donde llegaron efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes lograron controlar la emergencia. El hecho no dejó víctimas ni heridos.

En el lugar no solo se intervino al autor de los disparos, quien aún no ha sido identificado, sino también a una mujer y un niño de aproximadamente 3 años. Según América Noticias, la mujer mantenía una relación sentimental con el hombre.

Otros dos ciudadanos, quienes se encontraban en el segundo piso de la vivienda, también fueron detenidos y trasladados hasta la Deprincri de Miraflores.