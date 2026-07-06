Durante la inspección se encontraron alrededor de 20 casquillos de bala. Foto: captura América TV
Durante la inspección se encontraron alrededor de 20 casquillos de bala. Foto: captura América TV
Por Redacción EC

Un repartidor de nacionalidad extranjera perdió la vida y otro joven resultó gravemente herido luego de ser atacados a balazos, la tarde de este lunes 6 de julio, en los exteriores del Mercado N° 2 de Surquillo, ubicado en la cuadra 7 de la calle Barbieri.

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