Un repartidor de nacionalidad extranjera perdió la vida y otro joven resultó gravemente herido luego de ser atacados a balazos, la tarde de este lunes 6 de julio, en los exteriores del Mercado N° 2 de Surquillo, ubicado en la cuadra 7 de la calle Barbieri.

Testigos indicaron que ambos habían llegado al mercado para realizar la entrega de un paquete cuando fueron sorprendidos por dos hombres armados. (Foto Referencial)

De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima mortal fue identificada como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años. En tanto, Grayger Jiménez Beliz, de 21 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde permanece internado en el área de trauma shock tras recibir un impacto de bala en la espalda.

Testigos indicaron que ambos habían llegado al mercado para realizar la entrega de un paquete cuando fueron sorprendidos por dos hombres armados, quienes abrieron fuego y escaparon del lugar inmediatamente después del ataque . El hecho generó pánico entre comerciantes, clientes y vecinos de la zona.

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Tras el crimen, agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Borja, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias de ley en la escena.