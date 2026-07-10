La noche de este viernes 10 de julio, las calles de Villa El Salvador fueron el escenario de un violento atentado con armas de fuego que cobró la vida de una persona y dejó a otra en estado de gravedad. El ataque se registró exactamente en las inmediaciones del grupo 22, perteneciente al sector 1 de esta jurisdicción de Lima Sur.

Villa El Salvador: encuentran a hombre maniatado e inconsciente en plena vía pública. Foto: Difusión.

De acuerdo con las primeras indagaciones en la zona, las víctimas se desplazaban a bordo de un automóvil cuando una camioneta les cerró el paso. Inmediatamente después, tres individuos descendieron del vehículo y dispararon en, al menos, 18 oportunidades contra los ocupantes del auto. Los delincuentes emprendieron la huida con rumbo desconocido de manera inmediata.

A causa del tiroteo, el ciudadano que viajaba en el asiento del copiloto perdió la vida de forma instantánea, mientras que el conductor del coche consiguió bajar del vehículo a pesar de los impactos recibidos; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, se desplomó sobre el pavimento a pocos metros.

Miembros del cuerpo de Serenazgo del distrito acudieron al lugar para brindar la primera asistencia médica al sobreviviente. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Balacera en VES dejó dos presuntos delincuentes muertos. Foto: difusión

En la escena del crimen, los peritos de Criminalística procedieron con el recojo de evidencias e informaron el hallazgo de al menos 18 casquillos de bala dispersos en el suelo. Asimismo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el perímetro, mientras que los representantes del Ministerio Público coordinaron el levantamiento del cadáver para dar inicio a las investigaciones que esclarezcan las causas del homicidio.