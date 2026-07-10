En la escena del crimen, los peritos de Criminalística procedieron con el recojo de evidencias e informaron el hallazgo de al menos 18 casquillos de bala dispersos en el suelo. Foto: captura RPP
En la escena del crimen, los peritos de Criminalística procedieron con el recojo de evidencias e informaron el hallazgo de al menos 18 casquillos de bala dispersos en el suelo. Foto: captura RPP
Por Redacción EC

La noche de este viernes 10 de julio, las calles de Villa El Salvador fueron el escenario de un violento atentado con armas de fuego que cobró la vida de una persona y dejó a otra en estado de gravedad. El ataque se registró exactamente en las inmediaciones del grupo 22, perteneciente al sector 1 de esta jurisdicción de Lima Sur.

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