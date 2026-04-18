En un megaoperativo ejecutado la madrugada de este sábado, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional (Diviac) capturaron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados II” investigados por los delitos de extorsión y sicariato contra transportistas que operan en las rutas hacia el norte de la capital.

Según la tesis del Ministerio Público, la red era liderada desde el penal de máxima seguridad de Challapalca por Lucio Moreno Jaque, alias “Viejo”. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina confirmó que el cabecilla coordinaba las acciones ilícitas vía telefónica, tras haber sido trasladado previamente desde el penal Ancón II por realizar actividades similares.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), logró la detención de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’, por extorsión a conductores de buses interprovinciales y colectivos en Puente Piedra y Norte… pic.twitter.com/nrmfOrM1tE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

La organización operaba desde mediados de 2023, cobrando cupos diarios de entre S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales. Estas actividades les permitían una recaudación anual estimada en S/1’800,000, afectando rutas que conectan Lima con las localidades de Chancay, Huaral, Huacho y Barranca.

Durante la intervención se allanaron 22 inmuebles y se requisó una celda en el penal de Juliaca, en Puno. Las autoridades incautaron celulares, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a los ilícitos, incluyendo declaraciones juradas firmadas notarialmente por las víctimas donde negaban ser coaccionadas, una modalidad utilizada para intentar evadir la fiscalización judicial.

PNP y fiscalía detuvo la madrugada del 18 de abril a 15 miembros de "Los despiadados II". (Fotos: FIscalía)

PNP y fiscalía detuvo la madrugada del 18 de abril a 15 miembros de "Los despiadados II". (Fotos: FIscalía)

Las investigaciones fiscales vinculan además a esta red con un asesinato en julio de 2025, en una disputa por el control del paradero Fundición, en Puente Piedra. La fiscalía sostiene que la banda utilizaba amenazas y violencia sistemática para mantener su hegemonía en los paraderos de la Panamericana Norte.

La fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, a cargo del Segundo Equipo de la fiscalía especializada, gestionó la detención preliminar de los implicados tras ocho meses de investigación. El operativo contó con el apoyo de la defensa pública y personal especializado de la PNP para asegurar el sustento de las pruebas que vinculan a la red con los delitos imputados.

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