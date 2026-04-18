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PNP y fiscalía detuvo la madrugada del 18 de abril a 15 miembros de "Los despiadados II". (Fotos: FIscalía)
PNP y fiscalía detuvo la madrugada del 18 de abril a 15 miembros de "Los despiadados II". (Fotos: FIscalía)
Por Redacción EC

En un megaoperativo ejecutado la madrugada de este sábado, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional (Diviac) capturaron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados II” investigados por los delitos de extorsión y sicariato contra transportistas que operan en las rutas hacia el norte de la capital.

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