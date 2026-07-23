El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado tras ser atacado con un arma blanca en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de Barranco a plena luz del día y en un lugar constantemente patrullado por la policía y agentes de Serenazgo.

El crimen se produjo aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando la víctima fue interceptada cerca de la plaza Butters fuera de su vivienda. Soto Bacigalupo tenía previsto participar en un evento cultural al día siguiente para presentar una de sus obras literarias.

Los residentes de la zona informaron a las autoridades que escucharon gritos de auxilio provenientes de la calle. Al salir de sus hogares, encontraron al hombre con diversas heridas punzocortantes producto del apuñalamiento. A pesar del llamado a las unidades de emergencia, el escritor falleció debido a la gravedad de las lesiones recibidas durante el violento incidente.

Este suceso ocurrió en un área donde, según testimonios de los vecinos, el patrullaje del Serenazgo y de la Policía Nacional suele ser constante. El homicidio ha generado alarma en la comunidad de Barranco, ya que se trata de un sector tradicionalmente tranquilo cercano a espacios públicos.

Tras el ataque, efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad para preservar las evidencias en la escena. Peritos de criminalística realizaron las diligencias de ley durante varias horas para recoger testimonios y analizar el área donde quedó el cuerpo de la víctima. Los familiares presentes evitaron brindar declaraciones públicas sobre el luctuoso hecho.

Detención de un sospechoso del crimen de Juan José Soto

Las autoridades de la comisaría de Barranco identificaron a Manuel Valera Soto, sobrino del fallecido, como el principal sospechoso de haber perpetrado el ataque. El sujeto fue detenido por los agentes policiales poco después del incidente y trasladado a la dependencia del sector para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el móvil exacto del crimen se encuentra bajo reserva policial.

Juan José Soto, escritor que iba a presentar un poemario este 23 de julio, fue asesinado apuñalado en Barranco. (Latina)

La Policía Nacional fundamenta sus sospechas en los testimonios recogidos en el vecindario y las circunstancias del hallazgo del sospechoso. Como parte fundamental de la investigación, se han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas cerca de la plaza Butters. Estas imágenes serán determinantes para esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar la participación del detenido en el asesinato.

El caso permanece bajo la jurisdicción de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, instituciones que coordinan los exámenes forenses adicionales.