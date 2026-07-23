Juan José Soto, escritor que iba a presentar un poemario este 23 de julio, fue asesinado apuñalado en Barranco. (Latina)
Juan José Soto, escritor que iba a presentar un poemario este 23 de julio, fue asesinado apuñalado en Barranco. (Latina)
Por Redacción EC

El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado tras ser atacado con un arma blanca en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de Barranco a plena luz del día y en un lugar constantemente patrullado por la policía y agentes de Serenazgo.

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