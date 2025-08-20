En menos de 30 segundos, tres delincuentes armados perpetraron un violento asalto en el local Super Jimmy’s, Chicken & Grill, ubicado en la avenida Juan Pazos, en el distrito de Barranco. Según las imágenes de seguridad, los sujetos ingresaron apuntando con armas y con el rostro cubierto por mascarillas.

Uno se dirigió a la caja registradora, donde obligó a entregar la recaudación; otro encañonó a un trabajador que se encontraba cenando; mientras que el tercero redujo y golpeó a la cocinera, a quien además le arrebató su teléfono celular tras forcejear con ella.

En total, los asaltantes se llevaron alrededor de 4 mil soles y tres celulares, antes de huir a bordo de un auto Hyundai negro que los esperaba en el exterior.

“Lamentablemente se llevaron todo el dinero y estamos pasando por un momento muy difícil”, declaró una de las trabajadoras del local, visiblemente afectada.

Trabajadores de Super Jimmy's fueron víctimas de asalto armado. Foto: captura/América Noticias

El atraco, que duró menos de medio minuto se suma a la ola de asaltos a comercios en distintos distritos de Lima. La Policía ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables, quienes permanecen prófugos.

Ola de asaltos en el Perú

Al menos el 24% de la población ha sido víctima de asaltos, según la encuesta del 2024 que revela el índice de victimización en el país elaborada por Ipsos. En Lima, el indicador alcanza el 33%, en el sur llega a 26%, en el centro 24% y en el norte 20%.

El sector socioeconómico más afectado por este problema social es el D, con 31%. Sobre el nivel de violencia, el 11% dijo haber sido asaltado con armas de fuego, que pudieron ocasionar incluso sus muertes. En Lima, la cifra sube a 18%.

