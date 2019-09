Barranco: esto respondió la PNP sobre presunto intento de secuestro de niño en malecón

Una denuncia causó alarma en las redes sociales el lunes. Se trata de un presunto intento de secuestro de un menor, a la altura de la cuadra 3 del malecón Paul Harris, en Barranco. El confuso incidente ocurrió en la tarde de ayer, luego que una madre acabara de recoger a su hijo de tres años de un jardín de niños.

Contó por redes sociales que un sujeto se le acercó de manera sospechosa, junto a un vehículo azul de marca Mazda. Tuvo que refugiarse en un condominio para estar a salvo. “La chica del servicio me dice que avance más rápido porque me quieren robar. Es donde ya me imagino otra cosa porque no me robaron. Me meto al edificio dejando el coche y las cosas de mi hijo afuera”, dijo a 24 Horas.

Al respecto, el comandante PNP Carlos Sosa Bazán, comisario del distrito, indicó que este martes ya fue presentada la denuncia policial y se encuentra en investigación de la Unidad de Secuestro.

“El día de hoy (martes) la agraviada se presentó a la comisaría para hacer su denuncia. Se manifestó con la Unidad de Secuestros… Lo ideal hubiera sido que haga la denuncia al momento para accionar con la ubicación y captura”, indicó el comisario. Añadió que ella no pudo acercarse a presentar la denuncia pues se trata de un tema familiar, por lo que será tratado de manera reservada

- Alarma en Internet -

Pero este hecho saltó a las redes sociales. Un audio en el que advierte lo ocurrido fue difundido en WhatsApp. También publicó un mensaje en Facebook que luego eliminó. En el informe señaló que debido a estos mensajes es que viene recibiendo amenazas.

Al respecto, el comandante Sosa Bazán recalcó las dificultades que se generaron al no conocer la fuente original de la denuncia que circulaba en las redes. “Hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos en las redes. Ha sido un caso aislado. Gracias a Dios no pasó de una tentativa”, dijo.

En este sentido, el alcalde distrital José Rodríguez Cárdenas mencionó que “el canal de comunicación de denuncias no es el Facebook”. En reunión con Juntas Vecinales recordó que existe un canal de denuncias con el numero 719-2055.

Tanto el comisario como el alcalde negaron que exista una ola de secuestros de menores por lo cual pidieron calma y no dejarse llevar por lo que se publica en redes sociales.