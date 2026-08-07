Una balacera registrada cerca del conocido Barrio Chino, en el Cercado de Lima, terminó con la muerte de un cambista y la captura de tres presuntos delincuentes que habrían participado en el intento de asalto a una pareja que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

El ataque generó momentos de tensión entre los transeúntes de la zona. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaron un operativo y cercaron el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Asalto a cambistas en Cercado de Lima: un muerto, una herida y tres detenidos. Foto: Joel Alonzo/GEC

Así fue la captura de los presuntos delincuentes

Tras el enfrentamiento y el intento de fuga, dos de los presuntos implicados fueron detenidos rápidamente por los agentes policiales.

Uno de ellos fue intervenido en el mismo lugar de los hechos, mientras que otro fue ubicado y detenido a unas cuadras de distancia cuando intentaba escapar.

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El tercer sospechoso habría logrado refugiarse inicialmente, pero posteriormente también fue interceptado por los agentes policiales.

De esta manera, los tres presuntos involucrados quedaron bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el crimen.

¿Cómo ocurrió el asalto a los cambistas?

De acuerdo con las declaraciones recogidas en el lugar, la pareja de cambistas habría llegado en un vehículo amarillo que los esperaba frente al Mercado Central.

La mujer descendió de la unidad para retirar el dinero, mientras su pareja permaneció dentro del vehículo aguardando su regreso.

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Fue entonces cuando los presuntos delincuentes aparecieron sorpresivamente a bordo de una motocicleta. Según los testimonios, portaban armas de fuego y utilizaron estas para interceptar a la pareja e intentar apoderarse del dinero.

Durante el ataque, el hombre habría intentado defender a su pareja y recibió varios impactos de bala.

La mujer también resultó herida, aunque las lesiones se concentraron en uno de sus brazos.

Asalto a cambistas en Cercado de Lima: un muerto, una herida y tres detenidos. Foto: Joel Alonzo/GEC

El cambista murió cuando era trasladado al hospital

La víctima, un hombre de más de 40 años, fue auxiliada inicialmente por agentes de la Policía Nacional. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada de emergencia hacia un hospital cercano. Sin embargo, falleció durante el trayecto, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

El teniente general PNP Óscar Arriola se pronunció luego de la captura de los presuntos implicados en el asalto y asesinato. El alto mando policial indicó que uno de los detenidos registra antecedentes por un presunto delito de tráfico ilícito de drogas, relacionado con una intervención realizada el pasado 10 de junio en San Martín de Porres.

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Arriola sostuvo que, de comprobarse la responsabilidad del detenido en el crimen, podría afrontar la máxima sanción contemplada por la legislación peruana. “Le corresponde cadena perpetua”, puntualizó.

La Policía continúa con las diligencias para establecer cómo se produjo el ataque, determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos y recopilar las evidencias que permitan esclarecer el asesinato del cambista.

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