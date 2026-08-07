Asalto a cambistas en Cercado de Lima: un muerto, una herida y tres detenidos. Foto: Joel Alonzo/GEC
Asalto a cambistas en Cercado de Lima: un muerto, una herida y tres detenidos. Foto: Joel Alonzo/GEC
Por Redacción EC

Una balacera registrada cerca del conocido Barrio Chino, en el Cercado de Lima, terminó con la muerte de un cambista y la captura de tres presuntos delincuentes que habrían participado en el intento de asalto a una pareja que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

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