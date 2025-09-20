Un nuevo hecho de violencia estremeció la capital. Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado a balazos en la cuadra 12 del jirón Santa Rosa, en Barrios Altos (Cercado de Lima), durante la noche del viernes.

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba acompañada de otra persona cuando dos sujetos se le acercaron y le dispararon a quemarropa. Los vecinos relataron que se escucharon al menos cinco detonaciones, lo que desató el pánico en la zona.

Balacera en el jirón Santa Rosa deja un joven de 22 años asesinado. (Foto: GEC)

El personal médico llegó minutos después de ocurrido el ataque, pero únicamente pudo confirmar el fallecimiento del joven. Mientras tanto, los agresores aprovecharon la confusión para huir rápidamente sin dejar rastro.

PNP investiga crimen de joven baleado en Barrios Altos. (Foto: GEC)

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias correspondientes en el lugar. El caso fue derivado a la Comisaría de San Andrés, que busca esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables, mientras los vecinos exigen mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos en Barrios Altos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.