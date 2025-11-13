Un menor de 13 años falleció dentro de su colegio Héroes del Cenepa, ubicado en la zona de Barrios Altos, distrito del Cercado de Lima tras una presunta negligencia de parte de su profesora.

La familia del joven llamado Marck indicaron a América Noticias que él estaba en el laboratorio, en la clase de Ciencia y Tecnología, cuando empezó a sentirse mal y decide llamar y buscar ayuda a la docente identificada como Jacqueline Fajardo Zamora, sin embargo, esta no le hizo caso.

“Le dijo a su miss que estaba mal, que le dolía el estómago, pero ella lo sentó a un lado y siguió con su clase”, dijo la madre al matinal.

Ella precisó que cuando llegó su esposo y padre de su hijo que cursaba el tercer año de secundaria, intentaron reanimarlo, pero era demasiado tarde, lo encontraron sin vida.

“Hay una comisaría a 30 pasos, un hospital de maternidad a una cuadra. Y ellos me dijeron que me esté tranquilo”, contó el papá.

La familia del escolar exige justicia y que se conozca la verdadera causa de su fallecimiento.

Minedu se pronuncia tras muerte

El Ministerio de Educación (Minedu) a través de un comunicado expresó su profundo pesar por el fallecimiento del estudiante de secundaria de la Institución Educativa Héroes del Cenepa.

Indicaron que, de acuerdo con la información preliminar, el estudiante fue trasladado al hospital nacional Dos de Mayo, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, lamentablemente se confirmó su deceso.

El Minedu sostuvo que ha dispuesto la activación inmediata de los protocolos de atención y de las acciones de supervisión correspondientes, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. Asimismo, el acompañamiento psicológico para la familia.