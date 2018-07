Barrios Altos: sujeto quemó con agua hirviente a su pareja

Elizabeth Torres Pérez se salvó de morir a manos de su conviviente, Johan Rocca Martínez, quien le arrojó agua recién hervida e incluso intentó quemar su cabello con el fuego de la cocina.



La mujer de 41 años se encontraba dormida en su casa de Barrios Altos, Cercado de Lima, cuando fue atacada por su pareja. "He estado durmiendo cuando él me ha jaloneado y arrastrado en todo el piso. Me ha querido quemar el cabello", dijo.

El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en la cuadra 7 del jirón Junín. Según el informe de 24 horas, Torres Pérez y Rocca Martínez acudieron a una fiesta pero debido a una discusión ella regresó temprano a su vivienda. Se quedó dormida y fue en ese momento que su pareja la golpea en la cabeza.

Como no le pudo quemar el cabello, el sujeto le arrojó el agua recipen hervida que cayó sobre su brazo derecho. Ella fue salvada por su hijo de 13 años quien intervino en la brutal agresión. El sujeto escapó y luego fue detenido en el cruce de los jirones Paruro y Huallaga.

Es así como Elizabeth Torres Pérez se salvó de sufrir el mismo destino de Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, ambas víctimas de agresores que no dudan en quemar a mujeres.