Este viernes 20 de noviembre, el segundo despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ica inició diligencias preliminares para investigar la presunta sustracción de un bebé recién nacido, en el Hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza.

Tras la denuncia presentada por los padres del bebé, quien había nacido la tarde del martes 18 de noviembre y permanecía internado, el fiscal provincial Ramiro Álvaro Pacheco Huarotto abrió una investigación.

Según la madre, una mujer vestida como técnica de enfermería ingresó a la habitación para llevarse al neonato bajo el pretexto de cambiarle su ropa, aunque ya había sido atendido previamente. Sin embargo, la mujer nunca regresó.

Tras ello, en colaboración con la Policía Nacional, se logró capturar a Saida Hernández, extrabajadora del hospital, y ubicar al bebé en el distrito de Parcona, donde fue encontrado en buen estado de salud.

Así, el representante del Ministerio Público dispuso la evaluación médico-legal del recién nacido por la División Médico Legal de Ica, con la fiscal adjunta Esly Campos Infante, para verificar las condiciones en las que fue recuperado el menor.

También se ordenó tomar las declaraciones de los padres y testigos, solicitar registros de video y recopilar la documentación clínica relevante, entre otras acciones.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía sostuvo que continuarán “actuando con celeridad, objetividad y firmeza para determinar las circunstancias de la sustracción del menor y las responsabilidades penales que correspondan”.

Por otro lado, EsSalud informó que, “el bebé recién nacido pasó por triaje” tras ser hallado y se le realizó un examen de glucosa para “descartar una posible hipoglucemia”, confirmando que el pequeño contaba con buena salud.

