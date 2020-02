Una mujer, quien prefirió identificarse como Ana Lucía, denunció a su expareja de agredirla brutalmente en presencia del hijo de ambos tras salir de una reunión social. El suceso ocurrió la madrugada del lunes dentro de un vehículo en el distrito de Bellavista (Callao).

En declaraciones para América Noticias, indicó que el sujeto identificado como Carlos Yamir Taboada Zavala en presunto estado de ebriedad le propinó varios golpes en el cuerpo e incluso la intentó ahorcar. “Arrancó el carro mareado y me empezó a golpear delante de mi hijo y a tirarme puñetes en la cara”, relató.

La agraviada contó que ella vivía con el hombre de 28 años y su menor hijo en la vivienda de los padres de este. Dijo que la agresión contra ella continuó en el domicilio y ninguno de los familiares intentó auxiliarla. “Ahí mismo me pegaba frente a la familia. Me tiraba puñetes y cachetadas. Me quería ir y no me dejaba. Logré escapar por la cocina y él me siguió y me empezó a ahorcar delante de toda la cuadra”, agregó.

El noticiero informó que Ana Lucía acudió a la comisaría de Bellavista tras la agresión para denunciar el hecho. Carlos Taboada Zavala permanece detenido en la sede policial. “Me ha querido matar. Lo considero intento de feminicidio. Él siempre me ha ahorcado y nunca hacía nada. Las veces que quería denunciar su familia me decía ‘piensa en el niño’. Él me dijo ‘te vas a morir’ y me comenzó a ahorcar”, dijo.

Los familiares de la víctima detallaron que el hombre reporta antecedentes por delitos por violación sexual y violencia física. Ana Lucía pidió a las autoridades garantías para su vida y la de sus familiares.

Detienen a sujeto acusado de agredir a expareja dentro de un vehículo en Bellavista. (Video: América Noticias)