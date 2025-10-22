Luego que la Policía Nacional halló en la malatera de un auto, el cuerpo de Alexander Valverde Laines, de 45 años, en la cuadra 9 del jirón Huaraz, distrito Breña, su esposa y victimaria, Keillys Arimar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, dio detalles del macabro hecho ocurrido el pasado 21 de setiembre.

Aguilera Meneses confesó que no participó sola, también contó con una cómplice: su cuñada, Katherine Bello. Ambas tenían en mente dar fin con la vida de hermanos Alexander y Romel Valverde Laines, este último pareja de Bello.

La asesina contó a la PNP que su exconyugue, además de golpearla, la explotaba sexualmente, un motivo más para cometer el crimen.

Las mujeres llevaron a cabo el primer asesinato, sin embargo, el esposo de Bello se despertó y Keillys Aguilera tuvo que regresar a su habitación y dormir con el cadáver de Alexander Valverde.

Entre sollozos y frialdad, confesó que después de haberlo asesinado, limpió y bañó el cadáver durante días para luego esconderlo en la maletera de un auto, en Breña.

Más detalles del hecho

Fueron los vecinos de la zona quienes alertados por el fuerte olor que emanaba el auto llamaron a las autoridades. Al abrir la maletera encontraron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

El tío de la víctima, Francisco Laines, contó al medio que su sobrino se casó la venezolana Keillys Aguilera hace más de 20 años. El matrimonio tenía tres hijos, de 20, 12 y 7 años.

Francisco Lainez indicó que su sobrino trabajaba en “una empresa de comida”, mientras que Aguilera Meneses laboraba en casa. “Ella trabajaba en un laptop, se la pasaba todo el día aquí”, refirió.