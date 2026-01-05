Asesinan a balazos a mototaxista que se negó a pagar cupo en Breña. Foto: GEC
Asesinan a balazos a mototaxista que se negó a pagar cupo en Breña. Foto: GEC
Redacción EC

Las organizaciones criminales siguen cobrando víctimas. Esta vez, un mototaxista joven de nacionalidad venezolana fue asesinato de varios disparos por un falso pasajero al cual trasladaba por la cuadra 3 del jirón Manoa, en el distrito de Breña. El crimen ocurrió la noche de ayer, domingo 4 de enero.

Según testigos, la víctima estaba manejando cuando el sicario lo baleó varias veces en la cabeza para luego ir con rumbo desconocido.

