Las organizaciones criminales siguen cobrando víctimas. Esta vez, un mototaxista joven de nacionalidad venezolana fue asesinato de varios disparos por un falso pasajero al cual trasladaba por la cuadra 3 del jirón Manoa, en el distrito de Breña. El crimen ocurrió la noche de ayer, domingo 4 de enero.

Según testigos, la víctima estaba manejando cuando el sicario lo baleó varias veces en la cabeza para luego ir con rumbo desconocido.