La tarde de este sábado 6 de septiembre, la orquesta de cumbia Son del Duke denunció que fue víctima de un atentado armado cuando su bus oficial fue atacado a balazos en el distrito de San Martín de Porres.

Según informó la agrupación a través de un comunicado difundido en redes sociales, el vehículo recibió cuatro impactos de bala mientras permanecía estacionado en un hotel de la zona, donde los músicos descansaban tras una jornada de presentaciones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El ataque habría sido perpetrado por un sujeto que llegó bordo de una motocicleta, dijo un testigo del ataque. Este indicó que el delincuente disparó directamente contra la unidad que transportaba a los integrantes de la agrupación proveniente de Chiclayo.

A pocos metros del lugar también se encontraba el bus de la cantante Marisol y la Magia del Norte, que no resultó afectado. Sin embargo, por precaución, la artista y su equipo decidieron abandonar la zona.

Comunicado de grupo de cumbia Son del Duke.

Cancelan presentaciones e investigan hecho

Son del Duke confirmó que viene colaborando con las autoridades para esclarecer el hecho y evitar que este acto de violencia quede impune. La Policía Nacional ya inició las diligencias para identificar al atacante y determinar el móvil del atentado.

“El impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, expresó la agrupación en su pronunciamiento.

En el mismo comunicado, la orquesta anunció la suspensión de todas sus presentaciones hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de sus integrantes y de su público. “Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, señalaron.

“La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, concluye el comunicado.