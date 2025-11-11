Bus ‘El Chino’ es atacado a balazos por dos sujetos en moto en límite entre Villa El Salvador y VMT.

Un bus de la empresa de transporte público Los Chinos, de la línea A, fue atacado a balazos este martes 11 de noviembre mientras cubría su ruta con pasajeros a bordo en el límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, a la altura de la curva de Nueva Esperanza.

De acuerdo con testigos, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra la unidad en marcha. El ataque fue grabado por uno de los pasajeros, quien registró los momentos de pánico al interior del vehículo: vidrios rotos, gritos y personas agachadas tratando de protegerse ante la posibilidad de nuevos disparos.

Pese al atentado, el conductor no se detuvo y continuó su trayecto hasta llegar al paradero final, según informó la Policía Nacional. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

El ataque se produjo en pleno estado de emergencia declarado para Lima Metropolitana y el Callao, donde está prohibido el traslado de dos personas en motocicleta.

Agentes policiales realizan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el hecho está vinculado a casos de extorsión a empresas de transporte público en la zona sur de la capital.