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Las dos menores de 14 años fueron vistas con otro chico en Punta Hermosa el 11 de mayo. (Latina)
Las dos menores de 14 años fueron vistas con otro chico en Punta Hermosa el 11 de mayo. (Latina)
Por Redacción EC

Luciana y Anjeli, dos adolescentes de 14 años, permanecen desaparecidas desde el 11 de mayo y cuyo último paradero conocido fue captado por cámaras de seguridad en el distrito de Punta Hermosa.

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