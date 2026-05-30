Luciana y Anjeli, dos adolescentes de 14 años, permanecen desaparecidas desde el 11 de mayo y cuyo último paradero conocido fue captado por cámaras de seguridad en el distrito de Punta Hermosa.

La desaparición fue reportada ese lunes cuando ambas salieron hacia su colegio en Lurín. Un familiar vio a las menores en la entrada del distrito antes de que se perdiera el contacto telefónico.

Luego de poner la denuncias por su desaparición, las primeras indagaciones dieron acceso a imágenes de cámaras de seguridad. Las grabaciones de vigilancia muestran a las jóvenes en la zona de playa de Punta Hermosa. Ellas caminaban junto a un amigo de su misma edad según los reportes policiales.

Karina Gómez y su esposo, padres de una de las menores, llegaron a Lima Metropolitana para ampliar la búsqueda. La familia reparte volantes en diversos puntos de la capital para obtener pistas sobre su paradero.

Agentes de la Depincri de Lurín dirigen las investigaciones del caso desde el reporte inicial. Los familiares solicitaron apoyo adicional al Ministerio del Interior para agilizar la localización de las adolescentes.

La Policía Nacional mantiene habilitada la línea gratuita 114 para recibir información útil. Cualquier ciudadano con datos sobre la ubicación de las menores debe informar a la comisaría más cercana o al personal de Serenazgo.