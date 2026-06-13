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La PNP realiza labores de búsqueda de Elri Saldaña Blanco, visto por última vez el 11 de junio en San Borja. (Foto: Difusión PNP)
La PNP realiza labores de búsqueda de Elri Saldaña Blanco, visto por última vez el 11 de junio en San Borja. (Foto: Difusión PNP)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una nota de alerta para localizar a Elri Vicman Saldaña Blanco, un hombre de 42 años que desapareció en el distrito de San Borja desde el jueves 11 de junio de 2026.

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