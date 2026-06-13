La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una nota de alerta para localizar a Elri Vicman Saldaña Blanco, un hombre de 42 años que desapareció en el distrito de San Borja desde el jueves 11 de junio de 2026.

De acuerdo con el parte policial emitido en la Comisaría de San Borja “A”, Saldaña se encontraba internado en un centro de rehabilitación, lugar del cual escapó. La denuncia formal por su desaparición fue interpuesta el 12 de junio por Víctor Armando Saldaña Blanco.

Saldaña Blanco es descrito como una persona de tez blanca, contextura regular y una estatura de 1.82 metros. Sus rasgos físicos incluyen ojos color avellana, cabello negro con calvicie en la zona central, cejas cortas y ralas, y nariz angular.

Al momento de ser visto por última vez, el hombre vestía un polo amarillo, un chaleco negro y un pantalón de buzo negro, según datos recopilados por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para facilitar su identificación.

Las autoridades competentes de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes ya han activado los protocolos de búsqueda respectivos.

Se solicita a la ciudadanía que cualquier información relevante sobre su paradero sea comunicada al teléfono 2255181 o a la dependencia policial más cercana.