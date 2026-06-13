Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una nota de alerta para localizar a Elri Vicman Saldaña Blanco, un hombre de 42 años que desapareció en el distrito de San Borja desde el jueves 11 de junio de 2026.
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