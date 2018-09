El suboficial PNP Andy Giuseppe Laupa Torres se encuentra en calidad de prófugo, luego de que una cámara registrara el momento en que asesinó a balazos a dos hombres en San Juan de Lurigancho.



Las víctimas, identificadas como Marco Antonio Porras Turpo y Talo Taipe Flores, se encontraban conversando con un compañero del colegio en el frontis de una vivienda en el asentamiento humano Montenegro cuando se registró el ataque.



En las imágenes se ve cuando Laupa Torres dispara contra Porras Turpo y Taipe Flores; incluso vuelve a disparar cuando ambos ya se encontraban en el suelo.



Sin embargo, el ex suboficial no dispara contra la tercera persona, quien ha sido identificado como Mellado Apaza, quien no solo no se inmuta por lo ocurrido, sino que se marcha tras coger una botella de licor.

Según la familia de Porras Turpo, quien era cantante de cumbia, aseguró que Mellado Apaza llamó a su cuñado para que asesine a sus amigos.