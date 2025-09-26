¿El ‘Monstruo’ fue alertado por la PNP antes de los operativos? Las dudas tras su captura en Paraguay

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
¿El ‘Monstruo’ fue alertado por la PNP antes de los operativos? Las dudas tras su captura en ParaguayResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La caída de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sigue generando preguntas, especialmente luego de que el periodista del diario ABC Digital, Iván Leguizamón, señalara que el peligroso delincuente había conseguido evadir a las autoridades previamente gracias a filtraciones provenientes de la propia Policía Nacional del Perú (PNP).
Contenido sugerido
Contenido GEC