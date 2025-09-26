¿El ‘Monstruo’ fue alertado por la PNP antes de los operativos? Las dudas tras su captura en Paraguay

“Él mismo lo confirmó ahora que se lo preguntaron los colegas en Asunción, lo confirmó. Él dijo que así se mantenía (libre). Hasta ahora lo único que ha negado es el asesinato del policía brasileño porque obviamente tiene miedo de que lo envíen a Brasil. Pero cuando le preguntaron si es cierto que la policía de Perú le brindaba información de los allanamientos dijo que sí, que así se mantenía siempre”, aseguró a El Comercio el periodista con una larga trayectoria en la sección de policiales y quien ha seguido de cerca el caso.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Leguizamón asegura que “su presencia aquí no es nueva, ya lo habíamos ubicado en julio cuando se hizo una última operación para arrestarlo y eludió una vez más el cerco policial”.

Imagen de Erick Moreno tras su captura

Esta versión fue parcialmente confirmada por el comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles en la Policía Nacional de Paraguay, quien tras la captura de El Monstruo aseguró a la prensa guaraní que el delincuente había logrado eludir el pasado operativo debido a “una fuga de información” aunque sin precisa de dónde habría provenido.

La captura, detalló Grance al diario ABC de Paraguay, se produjo tras detectar la nueva ubicación de Moreno mediante una fuente y siguiendo la trazabilidad de las remesas que mantenía.

Pero el de julio no fue el único cerco que habría eludido El Monstruo antes de su caída. En marzo se libró de un allanamiento en Luque poco antes del cual curiosamente había recibido una llamada telefónica que lo llevó a salir raudamente del inmueble.

Según el comisario paraguayo Luis López, “haciendo el cruzamiento de datos de la línea telefónica, confirmando que fue internacional”, reporte ABC de Paraguay.

En mayo el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afirmó en sus redes sociales que El Monstruo había sido capturado en Brasil; sin embargo la propia PNP desmintió al por entonces exministro del Interior asegurando que el delincuente “logró escapar del cerco policial”.

En total, El Monstruo escapó a tres operaciones de captura en Paraguay y otras dos en Brasil en estos últimos años.

Moreno es sindicado como líder de “Los Injertos del Cono Norte”, era buscado por la justicia desde el 2023 y desde junio de este año el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de un millón de soles por información que conduzca a su captura. Esto evidenciaba el alto perfil delictivo que poseía.

Al Monstruo se le acusa de operar en banda para la extorsión, asesinatos, microcomercialización de drogas, secuestros y robo agravado.

En diálogo con El Comercio Leguizamón señaló que existía la posibilidad de que Moreno sea enviado al Perú por vía administrativa y evitar el tiempo de espera que conlleva el proceso de extradición, para ello citaba como ejemplo lo ocurrido hace una semana con el exsecretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Tabasco Hernán Bermúdez Requena quien fue detenido por las autoridades paraguayas y expulsado del país.

Bermúdez era señalado de liderar un cártel local y se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

La tarde del jueves, sin embargo, el Poder Judicial de Paraguay dictó prisión preventiva contra El Monstruo hasta mientras de desarrolla el proceso de extradición.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, adelantó a la agencia de noticias Andina que hay pruebas suficientes para pedir que se le sancione con una condena de más de 35 años de prisión. Cabe recordar que sobre el delincuente ya pesa una sentencia en ausencia de 32 años de cárcel dictada en diciembre del 2023.

Para ello las autoridades trabajan en agilizar los procesos para solicitar su extradición mientras el INPE comunicó que prepara un informe técnico para determinar el centro penitenciario al que sería enviado, siendo el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao uno de los posibles, debido a la alta peligrosidad del delincuente.