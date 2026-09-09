La detención de alias "Chato Luis" ocurrió en la vía pública en Villa María del Triunfo a manos del grupo policial GRECO. (TVPerú)
La detención de alias "Chato Luis" ocurrió en la vía pública en Villa María del Triunfo a manos del grupo policial GRECO. (TVPerú)
Por Redacción EC

Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú capturaron a Rony Enrique Cabanillas Niño, alias ‘Chato Luis’, en el distrito de Villa María del Triunfo. La operación policial permitió la captura inmediata del presunto extorsionador de 28 años en las inmediaciones del asentamiento humano 25 de Diciembre.

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