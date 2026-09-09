Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú capturaron a Rony Enrique Cabanillas Niño, alias ‘Chato Luis’, en el distrito de Villa María del Triunfo. La operación policial permitió la captura inmediata del presunto extorsionador de 28 años en las inmediaciones del asentamiento humano 25 de Diciembre.

Las fuerzas del orden registraron el cuarto alquilado que ocupaba el detenido en Villa María del Triunfo. Los efectivos hallaron en el inmueble un revólver, 300 gramos de marihuana y nueve bolsas con la droga sintética conocida como ‘tusi’.

El detenido trasladó su centro de operaciones a la zona sur de la ciudad para evadir los continuos operativos policiales en San Juan de Lurigancho. Según el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, es sindicado como cabecilla de la banda “Los malditos de Huáscar Nueva Generación” con la cual atacó a empresas de transporte como ‘Las Flores’.

“Presenta dos requisitorias por robo agravado y tiene antecedentes por el mismo delito y ha purgado condena por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego”, dijo en alusión a los dos ingresos previos a establecimientos penales de la capital en los años 2016 y 2020, según un informe de TVPerú.

La detención de alias "Chato Luis" ocurrió en la vía pública en Villa María del Triunfo a manos del grupo policial GRECO. (TVPerú)

La detención de alias "Chato Luis" ocurrió en la vía pública en Villa María del Triunfo a manos del grupo policial GRECO. (TVPerú)

En la vivienda incautaron también ocho teléfonos celulares, una tarjeta bancaria y una nota con mensajes explícitos de amedrentamiento dirigidos a sus víctimas. El teniente general Lozada confirmó que los dispositivos incautados pasarán por rigurosos peritajes técnicos por parte de inteligencia.

Las pesquisas policiales señalan que la red criminal amedrentaba de forma sistemática a comerciantes y transportistas del sector de ‘Las Flores’. El Ministerio Público coordina las diligencias correspondientes para solicitar la medida de prisión preventiva contra el presunto delincuente.

Delitos atribuidos a la banda de ‘Chato Luis’

La Policía Nacional atribuye a la organización criminal ‘Los Malditos de Huáscar Nueva Generación’ la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada y cobro de cupos. Las investigaciones policiales sindican a esta agrupación por múltiples ataques armados dirigidos contra unidades de transporte público que rechazaban los pagos ilícitos.

El grupo delictivo afronta además imputaciones directas por la comisión de sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego en la capital. Las autoridades judiciales incluyen en el expediente los ilícitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para delinquir.