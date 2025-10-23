La tarde del jueves 23 de octubre, la Policía Nacional del Perú detuvo a tres personas implicadas en el crimen de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30), ocurrido en la madrugada en el sector La Huayrona, en San Juan de Lurigancho.

Las víctimas fueron atacadas con un cuchillo tras resistirse a un asalto cuando regresaban a su vivienda.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Entre los capturados figura Deibi Anderson Poma Alberca (25), quien fue intervenido en posesión de los celulares de las víctimas. Durante su interrogatorio, el detenido brindó información que permitió ubicar a los otros dos sospechosos, identificados como L.I.J.S.B. (17) y P.J.S.S.B. (16).

La Policía informó que en el segundo domicilio allanado, ubicado en la calle Almirante Miguel Grau, se incautaron 200 envoltorios de pasta básica de cocaína y diez bolsitas de marihuana.

Según las investigaciones, los tres formarían parte de la banda criminal “Los Fatales Puñaleros del Este”, dedicada al robo agravado con arma blanca.

De acuerdo con el registro policial, Poma Alberca cuenta con antecedentes por robo agravado en 2015 y 2022, además de tenencia ilegal de armas y drogas. Los dos menores permanecerán bajo custodia mientras continúa la investigación por robo agravado con subsecuente muerte.

En medio del estado de emergencia

El crimen ocurrió mientras rige el estado de emergencia declarado por el presidente de la República, José Jerí, con el objetivo de enfrentar el aumento de la delincuencia en el país. Durante este periodo, la Policía Nacional se encuentra a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, conforme a los Decretos Legislativos N.º 1186 y N.º 1095.

La medida restringe derechos como la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, según lo establece el artículo 137 de la Constitución. Asimismo, los eventos masivos deben contar con autorización previa de las autoridades competentes.