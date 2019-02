Callao: acosador deja inconsciente a joven y está no habido

Una joven identificada como Wendy Villanueva fue golpeada hasta quedar inconsciente por su primo hermano, quien la acosaba desde hace tres meses. La mujer celebraba su cumpleaños en compañía de su familia cuando su agresor la atacó.

Todo sucedió en la calle Víctor Fajardo, en Bellavista, Callao. La víctima contó que, aproximadamente a las 3 a.m. del lunes 25 de febrero, José Henry Preciado Cisneros agredió primero a su propia madre, la tía de Wendy. "Decía que su marido había estado coqueteando conmigo", recuerda la agraviada.

Entonces, una hermana de Preciado intervino en la discusión y el sujeto la golpeó. Luego agredió a su propia madre. Cuando Wendy fue a defender a sus familiares, el sujeto le tiró un puñetazo y la tumbó en el suelo.

Después de eso, continuó pateándola hasta fracturarle el fémur. "Solo recuerdo haberme parado con un dolor en la pierna", dijo la víctima.

Villanueva fue llevada de emergencia al hospital Carrión, pero, según sus familiares, no había camas para internarla.

Según la agraviada, cuando comenzó el acoso, bloqueó a su primo para que no pudiera comunicarse con ella. “Me ofrecía dinero para irme con él. Me decía que fuera a su casa y que me iba a pagar 200 soles. Se ha llevado mi celular", afirmó.

Los familiares se acercaron a la comisaría de Bellavista para colocar la denuncia, pero cuando la policía fue a buscar al sujeto a su vivienda, no lo encontraron. El caso se encuentra en manos del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer ya tomó conocimiento el mismo.

Wendy actualmente teme por su vida y por la de su familia, ya que las amenazas no han parado. El sujeto continúa en calidad de no habido.

