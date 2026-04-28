Sicarios no identificados asesinaron a un profesor de gimnasio y de lucha libre en la puerta de su local a pocos metros de la Av. Santa Rosa, en el Callao.

El ataque ocurrió la noche del lunes 27 de abril, cuando Alexander Adalberto Vinces Paiva, de 44 años, estaba llegando a la puerta del local que dirigía, Vinces Fight, en la Av. Comandante Pérez Salmón.

Los sicarios esperaron a Alexander Vinces en la puerta de su local y lo acribillaron. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Los sicarios esperaron a Alexander Vinces en la puerta de su local y lo acribillaron. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Ahí, según testigos, un grupo de sujetos a bordo de un vehículo rojo lo esperaban para abrir fuego y acabar con su vida sin mediar palabra.

En total, la policía encontró 16 casquillos de bala, rastro de la ráfaga de disparos que también hirió a un alumno de la academia con 25 años.

Vinces Paiva y su alumno fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión pero el profesor falleció por la gravedad de la herida en la cabeza.