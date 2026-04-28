Sicarios no identificados asesinaron a un profesor de gimnasio y de lucha libre en la puerta de su local a pocos metros de la Av. Santa Rosa, en el Callao.
Sicarios no identificados asesinaron a un profesor de gimnasio y de lucha libre en la puerta de su local a pocos metros de la Av. Santa Rosa, en el Callao.
El ataque ocurrió la noche del lunes 27 de abril, cuando Alexander Adalberto Vinces Paiva, de 44 años, estaba llegando a la puerta del local que dirigía, Vinces Fight, en la Av. Comandante Pérez Salmón.