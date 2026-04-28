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Los sicarios esperaron a Alexander Vinces en la puerta de su local y lo acribillaron. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Los sicarios esperaron a Alexander Vinces en la puerta de su local y lo acribillaron. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sicarios no identificados asesinaron a un profesor de gimnasio y de lucha libre en la puerta de su local a pocos metros de la Av. Santa Rosa, en el Callao.

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